ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр — ПРАЙМ. Россия столкнется с серьезными негативными цифрами по экономике по итогам второго квартала 2020 года, важно своевременно отреагировать на это, заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" помощник президента России Максим Орешкин.

"Что касается России, мы, конечно же, получим серьезные негативные цифры по второму кварталу. Здесь опять же важна своевременная реакция, чтобы глубина этого кризиса сгладились", — сказал Орешкин.

Он отметил, что работа, в частности, уже идет по линии поддержка населения и малого бизнеса.