МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что период нерабочих дней, а также принятые карантинные меры и правила самоизоляции позволили сбить темп распространения эпидемии в России

Также, по его словам, это позволило перенастроить систему здравоохранения.

"За счет объявленного периода нерабочих дней, карантинных мер, правил самоизоляции и других решений, которые были приняты ранее, мы получили определенный запас по времени, который сумел сбить темп распространения эпидемии и перенастроить систему здравоохранения", — сказал президент.

Он также заявил, что пик заболеваемости коронавируса в России еще впереди.