МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Во вторник, 12 мая, в Москве начал действовать обязательный масочный режим, при котором жители столицы должны обязательно надевать маски и перчатки, находясь в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, такси и на рабочих местах.

Мэр Москвы Сергей Собянин еще 7 мая объявил о введении режима обязательного ношения масок и перчаток.

Штраф за нахождение в столичном транспорте без маски составит пять тысяч рублей. В других общественных местах — четыре тысячи рублей.

Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявлял, что штрафы будут получать и те, кто не будет использовать одно из указанных средств защиты: обязательна и маска, и перчатки.

Данчиков уточнял также, что ношение масок и перчаток в общественных местах, за исключением транспорта, объектов торговли и рабочих мест, имеет рекомендательный характер.

Формально в указе есть требование о ношении масок только в общественном транспорте, на предприятиях торговли и рабочем месте.