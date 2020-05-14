МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Новые американские санкции в отношении Китая могут стать неплохим оружием в вербальной войне, однако до дела вряд ли дойдет. С помощью угроз США попробуют заключить второй этап торгового соглашения на более выгодных для себя условиях, усмирить растущую экономику Китая или подтолкнуть вверх собственные фондовые рынки, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Американский президент Дональд Трамп рассмотрит предложенный сенатором от партии Республиканцев Линдси Грэмом проект закона о санкциях в отношении Китая за распространение коронавируса COVID-19. Об этом говорится в транскрипте, опубликованном на сайте Белого дома США. Администрация президента обвиняет Китай в сокрытии информации о вспышке коронавируса, Пекин эти обвинения отвергает.

Трамп и госсекретарь США Майк Помпео назвали новый коронавирус "китайским вирусом" и "уханьским вирусом", после чего эта риторика несколько смягчилась, но позднее получила новое развитие.

Ранее на текущей неделе Грэм внес проект закона о санкциях против Китая за распространение коронавируса COVID-19. Документ предлагает Трампу вводить санкции в случае, если Пекин не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания на территории Китая.

Пекин в свою очередь выразил решительный протест в связи с этой инициативой. В СМИ появились сообщения о том, что в КНР рассматривает ответные санкционные меры против отдельных лиц, организаций и официальных лиц США.

РАЗМЕННАЯ МОНЕТА В ТОРГОВОЙ ВОЙНЕ

Если санкции будут введены, они станут разменной монетой в ходе будущих переговоров, а также предоставят США юридическую основу для защиты внутреннего рынка от конкуренции со стороны китайских производителей, считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

"При этом связь с распространением коронавируса весьма опосредованная. Это скажется на том, что условия снятия санкций могут быть сформулированы размыто", — добавляет он.

Эксперт считает, что санкции теоретически могут распространяться на возможности американских компаний и бизнесменов участвовать в капитале отдельных китайских компаний или заключать с ними контракты, хотя сам законопроект может многократно видоизменяться в процессе обсуждения.

Принятие законопроекта маловероятно, считает Миронюк.

"Скорее всего, он будет использован лишь в качестве аргумента в переговорах, так как сам факт каких-либо санкций в отношении Китая сильно ударит по экономическим отношениям двух стран и усугубит падение экономики США", — резюмирует он.

УСМИРИТЬ РАСТУЩИЙ КИТАЙ

Санкции могут стать одним из способов усмирить растущую экономику Китая, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Она добавляет, что в США на сегодня количество безработных выросло до рекордных 22 миллиона, ключевая ставка стремится к отрицательным значениям, а госдолг активно растет.

В то же время китайская экономика постепенно выходит из кризиса. Более того, Китай озаботился и выстраиванием логистических цепочек, включая строительство Нового шелкового пути, отмечает Новикова.

"В сложившейся ситуации США приходится по сути атаковать, а значит, создавать различного рода препятствия для китайской экономики, которая завоевывает все новые и новые рынки. Такими санкциями могут стать судебные издержки по обвинению в распространении пандемии в мире, в дальнейшем продолжающийся спор по тарифным правилами торговли между Китаем и западными странами, включая ЕС, а также валютные войны на мировых рынках", — уверена эксперт.

Но такое поведение США может закончиться плохо как раз для них самих, так как Китай находится в более выигрышной позиции по отношению к развитым странам, делает вывод Новикова.

БЛАГОДАТНАЯ ПОЧВА ДЛЯ РОСТА ФОНДОВЫХ РЫНКОВ

Разговоры о возможных санкциях так и останутся разговорами, однако могут стать поводом для роста фондовых рынков, считает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

"После того, как тема эпидемии в США ушла на второй план, президент Трамп занялся своей текущей работой, один из основных элементов которой – "кошмарить Китай". Надо сказать, что это дало свои результаты: Китай пошел на уступки в торговой сделке", — говорит он.

С другой стороны, рассуждает эксперт, раскачивание китайской темы до пандемии приводило к хорошему росту на американском фондовом рынке.

"Судя по всему, Трамп снова оседлал эту тему. Задачи те же: давить на Китай и добиваться финансовых уступок, поднять американские фондовые индексы к осенним выборам. Думаю, что на мировую экономику вербальные баталии между США и Китаем не будут оказывать никакого существенного влияния", — резюмирует он.​