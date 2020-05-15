МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Первым в мире триллионером станет глава и основатель американского ритейлера Amazon Джефф Безос. Таковы результаты исследования аналитиков сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.

По из мнению, состояние американского бизнесмена достигнет отметки в один триллион долларов к 2026 году. На этот момент богачу исполнится 62 года.

Сейчас, по данных агентства Блумберг на утро 15 апреля, состояние создателя Amazon оценивается только в порядка 144 миллиарда долларов.

Тем не менее, считают эксперты, необходимо учитывать, пандемия коронавируса в мире в совокупности с ростом спроса на онлайн-покупки привели акции Amazon к резкому росту. За 2020 год Безос уже увеличил свое состояние на 29,4 миллиарда долларов.

Вторым триллионером в мире, по мнению аналитиков, может стать китайский девелопер Сюй Цзяиня. По их оценке, он станет триллионером через год после Безоса, в 20207 году.

На третьем месте — основатель китайского онлайн-ритейлера Alibaba Group Джек Ма. Его состояние может достичь отметки в 1 триллион долларов в 2030 году.