ПОСТЕПЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

В начале недели, 11 мая, президент России Владимир Путин снова обратился к гражданам, чтобы сообщить об окончании режима нерабочих дней и о начале постепенного смягчения введенных ограничений. По словам президента, благодаря нерабочим дням власти получили возможность повысить готовность системы здравоохранения на случай обострения ситуации. Он сообщил о повышении числа специализированных коек, формировании запаса оборудования и техники и увеличении масштабов тестирования.

С 12 мая начали работу предприятия базовых отраслей экономики. При этом главы регионов получили возможность ограничивать или приостанавливать их деятельность, если были зафиксированы нарушения санитарного режима или соблюдать его невозможно. Для предотвращения повышения уровня безработицы Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, а самозанятым вернуть налог, выплаченный ими за 2019 год. Кроме того, с начала июня будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста и 5 тысяч — на детей до трех лет. В то же время размер минимального пособия по уходу за ребенком будет повышен с 3375 рублей до 6751 рубля. По словам президента, предлагаемые новые меры поддержки "носят абсолютно беспрецедентный, масштабный характер".

ДУРОВ ОСТАЛСЯ БЕЗ КРИПТОВАЛЮТЫ, НО С ДЕНЬГАМИ ИНВЕСТОРОВ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров во вторник сообщил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. Дуров начал работу над проектом еще в 2018 году и за два инвестраунда смог привлечь 1,7 млрд долларов от инвесторов. Однако в октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и рынкам США подала иск к Telegram в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала размещение криптовалюты и нарушила закон о ценных бумагах.

Эксперты уверены, что инвесторы могут попытаться дождаться возмещений средств от компании, подать на нее и на Дурова иск в суд или же попробовать найти компромиссное для обеих сторон решение. Однако они сходятся в том, что скорее всего, получить назад свои средства целиком инвесторам не удастся.

ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ УХОДЯТ В ПИКЕ

Продажи новых легковых машин в России в апреле рухнули на 64%, сообщает «Автостат». Досталось и другим сегментам рынка: продажи подержанных автомобилей за апрель упали в два раза, новых грузовиков — снизились на 32,5%. Продажи премиальных автомобилей в Россииупали меньше остальных: люди пытались сэкономить деньги, купив по старым ценам. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что в данных о регистрации автомобилей за апрель есть часть машин, приобретенных в марте, иначе падение было бы еще сильнее.

Вместе с тем выдача автокредитов во время самоизоляции рухнула на 81%, то есть покупали новые авто в основном за наличку. Эксперты утверждают, что за последние годы ставка по ним увеличилась в разы — до 13-16% годовых — плюс к этому банки стали принуждать покупателей оформлять как минимум три страховки, угрожая в противном случае отказать в выдаче кредита или прибавить до 8% сверх анонсируемой процентной ставки. Аналитики советуют не залезать в кредит тем, кто может позволить себе покупку автомобиля без заемных средств.

"ПОБЕДА" СДЕЛАЛА СТАВКУ НА СКИДКИ





Лоукостер "Победа" начнет поэтапно возобновлять полеты с 1 июня, а уже с 14 мая начнется продажа билетов на летние рейсы по России. Компания обещает смелым путешественникам цены почти втрое ниже прошлогодних: более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей. Эксперты уверены, что таким образом удастся минимизировать убытки и максимально быстро вернуть клиентов.

Тем временем возобновлять работу планируют и зарубежные авиаперевозчики, например, национальная бельгийская авиакомпания Brussel Airlines. Сейчас она теряет по одному миллиону евро ежедневно из-за простоя, а также из-за затрат, которых невозможно избежать, — лизинг самолётов и расходы на техническое обслуживание. Несмотря на все меры предосторожности, убедить пассажиров в безопасности полетов будет непросто. Компания прогнозирует восстановление спроса до прежнего уровня лишь к 2023 году.

ТРАМП ИСПОЛЬЗУЕТ КОРОНАВИРУС В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ

США продолжают угрожать Китаю санкциями и требовать компенсации за пандемию коронавируса, который в Белом доме принципиально называют "китайским вирусом" и "уханьским вирусом". Законопроект уже готов — его предложил сенатор от партии Республиканцев Лини Грэм. Документ предлагает Трампу вводить санкции, если Пекин не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания на территории Китая. Пекин в свою очередь выразил решительный протест в связи с этой инициативой. В СМИ появились сообщения о том, что в КНР рассматривает ответные санкционные меры против отдельных лиц, организаций и официальных лиц США.

Эксперты уверены, что новые американские санкции в отношении Китая могут стать неплохим оружием в вербальной войне, однако до дела вряд ли дойдет. С помощью угроз США попробуют заключить второй этап торгового соглашения на более выгодных для себя условиях, усмирить растущую экономику Китая или подтолкнуть вверх собственные фондовые рынки.

БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2"

В пятницу Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отклонило заявку Nord Stream 2 AG с просьбой освободить трубопровод "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы, согласно которым, он должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо принадлежать третьей компании в части, пролегающей на территории союза.

В Nord Stream 2 AG сочли решение дискриминационным и не исключили, что обжалуют его в немецких судах. По мнению компании, ситуация вокруг Газовой директивы ЕС никак не скажется на завершении строительства "Северного потока-2», так как законодательная база для выдачи разрешений на строительство отлична от правил ЕС для эксплуатации газопроводов.​