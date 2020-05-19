МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы РФ.

ЦБ в апреле снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в мае сообщила, что ЦБ допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт на следующем заседании в июне.

"Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, нашим прогнозом, у нас есть потенциал для дальнейшего снижения процентной ставки, чтобы поддержать спрос в экономике, особенно в период, когда постепенно снимаются ограничительные меры", — сказала Набиуллина.