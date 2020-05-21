МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Включение маркировки в перечень лицензионных требований необходимо для внедрения системы мониторинга движения лекарств, который позволит обеспечить россиян эффективными и безопасными лекарствами, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Ранее сообщалось, что регистрация в системе цифровой маркировки с 1 июля текущего года станет лицензионным требованием для производителей лекарств.

"Расширение лицензионных требований к субъектам обращения лекарств – это важный шаг к практической реализации внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Все участники рынка обязаны внедрить у себя необходимые бизнес-процессы, чтобы система в полной мере заработала. Это сделает наш рынок лекарств максимально прозрачным, что в том числе позволит обеспечить граждан безопасными и эффективными лекарствами",- сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.

Внедрение маркировки позволит защитить население от фальсифицированных лекарств, а также предоставит возможность гражданам проверять легальность препаратов с помощью мобильного приложения, подчеркнули в пресс-службе.

С 1 июля 2020 года в России будет запрещен оборот лекарств без цифровых идентификационных кодов. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности.