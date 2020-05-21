МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Создание в России Единого федерального регистра населения позволит быстро оказывать адресную материальную и социальную поддержку домохозяйствам без предоставления гражданами каких-либо подтверждающих документов, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России, которая станет оператором этого ресурса.

Госдума в четверг рассмотрит в третьем чтении законопроект о Едином федеральном информационном регистре (ЕФИР) в РФ. Этот ресурс позволит связать между собой данные, которые сейчас уже используются различными госорганами для оказания адресной поддержки населению. В регистре будут храниться основные сведения о человеке: его имя, дата и место рождения, пол, а также различные идентификаторы, по которым можно будет обратиться в другие системы за конкретными сведениями.

Поставщики данных для регистра – ФНС, Пенсионный фонд, органы образования, занятости, МВД и другие будут отвечать за сбор, обработку, хранение и защиту данных. Перечень организаций, которым будет предоставлен доступ к ним, и цели получения сведений строго ограничены законопроектом. А обмен информацией будет осуществляться в госсистеме межведомственного взаимодействия.

"Для удобства населения закон позволит быстро оказывать материальную и социальную адресную поддержку семьям и домохозяйствам, а также значительно сократить время оказания государственных услуг без требования избыточных бумаг, заявлений", — рассказали в ФНС.

"Гражданам не придется повторно передавать одну и туже информацию в различные органы и предъявлять лишние документы. Государство повысит качество прогнозов для долгосрочного развития страны, регионов, сможет получать актуальную статистику и предоставлять меры поддержки конкретным группам лиц, семьям и гражданам", — пояснили в ведомстве.

"В регистре не будет никаких медицинских и биометрических данных, штрихкодов, телефонов, налогов, имущества, штрафов, и тем более никаких описаний свойств личности", — подчеркнули в ведомстве. При этом граждане смогут обратиться через портал государственных услуг к регистру и проверить сведения о самих себе.