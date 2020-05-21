МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России в условиях экономического кризиса на фоне коронавируса видит запас для дальнейшего снижения своей ключевой ставки, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
"Кризис необычный — мы видим и шок спроса, и шок предложения. Со стороны предложения часть производств остановилась в силу административных ограничений или в силу того, что поставщики не способны выполнить свои обязательства по комплектующим. Тем не менее, шок спроса оказался гораздо выше, и это позволило Банку России, наверное, впервые, проходя кризис, не поднять процентную ставку, наоборот, начать ее снижение, и мы видим запас для дальнейшего снижения", — сказал Швецов в рамках Финансового форума РСПП.
В целом же, по его словам, переход к мягкой денежно-кредитной политике — это та особенность, которая характеризует все усилия ЦБ РФ за последние годы в рамках инфляционного таргетирования.
"Ментально, инерционно мы стали более развитой страной, которая реагирует на каждый кризис не ростом цен, а реагирует совершенно по-другому. Это, наверное, та оценка общей политики правительства и Банка России по обеспечению макроэкономической стабильности, обеспечению финансовой стабильности и стабильности цен, которая действительно нам в этот кризис дает инструмент, которой способен действительно помогать экономике", — добавил первый зампред ЦБ.
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https://1prime.ru/state_regulation/20200521/831488291.html