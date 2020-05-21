МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России в условиях экономического кризиса на фоне коронавируса видит запас для дальнейшего снижения своей ключевой ставки, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов. ЦБ не видит серьезных препятствий для преодоления банками кризиса из-за коронавируса

"Кризис необычный — мы видим и шок спроса, и шок предложения. Со стороны предложения часть производств остановилась в силу административных ограничений или в силу того, что поставщики не способны выполнить свои обязательства по комплектующим. Тем не менее, шок спроса оказался гораздо выше, и это позволило Банку России, наверное, впервые, проходя кризис, не поднять процентную ставку, наоборот, начать ее снижение, и мы видим запас для дальнейшего снижения", — сказал Швецов в рамках Финансового форума РСПП.

В целом же, по его словам, переход к мягкой денежно-кредитной политике — это та особенность, которая характеризует все усилия ЦБ РФ за последние годы в рамках инфляционного таргетирования.

"Ментально, инерционно мы стали более развитой страной, которая реагирует на каждый кризис не ростом цен, а реагирует совершенно по-другому. Это, наверное, та оценка общей политики правительства и Банка России по обеспечению макроэкономической стабильности, обеспечению финансовой стабильности и стабильности цен, которая действительно нам в этот кризис дает инструмент, которой способен действительно помогать экономике", — добавил первый зампред ЦБ.

РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недель российского бизнеса-2020 в формате видеоконференций.