МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Nordgold в первом квартале увеличила производство аффинированного золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%, до 225,9 тысячи унций, следует из сообщения компании.

Положительную динамику в компании объясняют в основном увеличением объема переработки руды на рудниках Таборный, Гросс и Суздаль, а также ростом коэффициента извлечения на рудниках Гросс, Суздаль и Тапарко.

По сравнению с предыдущим кварталом производство золота в отчетный период снизилось на 17% "в основном за счет естественного влияния зимнего периода на процесс кучного выщелачивания на российских рудниках компании, сокращения объема переработки руды и содержания на рудниках Bissa-Bouly и Lefa, а также снижения коэффициента извлечения на руднике Суздаль".

Средняя цена реализации золота в первом квартале составила 1593 доллара за унцию, увеличившись в годовом исчислении на 22% и на 8% — в квартальном.

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Основными акционерами компании являются Алексей Мордашов и его сыновья, Кирилл и Никита, на долю которых суммарно приходится 99,94% уставного капитала.