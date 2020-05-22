МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк России имеет потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"В условиях преобладания в дальнейшем дезинфляционных тенденций у Банка России есть пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", — сказала она.

В конце апреля ЦБ снизил ставку на 0,5 п.п. — до 5,5% годовых.

Совет директоров Банка России по денежно-кредитной политике в июне будет рассматривать снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт как один из вариантов, завила Набиуллина.

"Вариант такой снижения на 1 процентный пункт "на столе", но вероятность по-прежнему меньше 100%", — сказала она.

Набиуллина напомнила, что уровень ставки будет определяться таким образом, чтобы обеспечивать инфляцию на целевом уровне 4%.

Совет директоров Банка России не видит необходимости переходить в обозримом будущем к отрицательной реальной ключевой ставке, сообщила также глава ЦБ.

"Мы траекторию ставок и уровень ставок определяем исходя из того, чтобы достигать наши цели по инфляции — около 4%. Тем не менее, совет директоров в обозримом будущем не видит необходимости перехода к отрицательным реальным ставкам в базовом сценарии", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, может ли ЦБ перейти к отрицательным реальным ставкам для стимулирования экономики.

Аналитики начали говорить о возможности такого перехода после того, как Банк России допустил вариант снижения ставки еще на 1 процентный пункт с нынешних 5,5% годовых, то есть до 4,5%. При этом верхняя граница прогноза ЦБ по инфляции на 2020 год выше этой цифры, он составляет 3,8–4,8%. То есть возможен вариант, когда ключевая ставка будет ниже инфляции.