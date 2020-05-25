МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил ужесточить ответственность за нарушение бюджетной дисциплины, проект соответствующих поправок в Кодекс об административных нарушениях (КОАП) РФ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Кодекс устанавливает административную ответственность в виде штрафов и дисквалификации чиновников за нарушение бюджетной дисциплины. В частности, за нецелевое использование бюджетных средств, когда эти нарушения не связаны с преступлениями, которые преследуются Уголовным кодексом, сейчас чиновнику придется заплатить штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Подготовленные Минфином поправки предлагают повысить верхнюю планку этого штрафа вдвое — до 100 тысяч рублей.

Штраф за нарушение условий предоставления бюджетного кредита сейчас может составлять от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Аналогичная ответственность предусмотрена кодексом для получателей межбюджетных трансфертов, если они нарушили условия его выделения. Согласно предложениям Минфина, штрафы будут составлять от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Кроме того, поправки вводят в КОАП новый вид ответственности должностных лиц — за нарушение регионом условий соглашений о восстановлении его платежеспособности.

Высокодотационные регионы сейчас получают льготные кредиты из федерального бюджета, подписывая с Минфином соглашения, направленные на их социально-экономическое развитие и оздоровление финансовой системы.

За невыполнение этих соглашений авторы поправок предложили ввести штраф для должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.