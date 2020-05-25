МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Бывший крупнейший акционер компании Petropavlovsk Кенес Ракишев приостановил планы по покупке доли в компании "Высочайший" (GV Gold) из-за выросшей цены на золото и отсутствия рыночной оценки компании, сообщил РИА Новости представитель казахстанского бизнесмена.

В июле 2019 года Ракишев продал свою долю в компании Petropavlovsk (22,42% акций) бизнесмену Роману Троценко. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с условиями сделки, цена предложения была близка к рыночной.

"У нас были планы инвестировать средства в другую компанию — GV Gold. Я вел переговоры с ее акционерами, включая BlackRock. Но это было до пандемии, а сейчас цены на золото выросли, и наши партнеры уже хотят другую цену. Поэтому принято решение пока приостановить переговоры", — передал слова Ракишева собеседник РИА Новости.

"BlackRock – это финансовый инвестор, и в их стратегии всегда была продажа доли в компании, они думали продать ее в ходе ранее планировавшегося IPO, но это не значит, что они теперь ходят по рынку и всем предлагают. Основная причина, почему GV Gold все никак не продастся, заключается в отсутствии ее рыночной оценки", — полагает бизнесмен.

"Высочайший" (GV Gold) входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России, запасы оцениваются в 4,4 миллиона унций. Ключевые предприятия и проекты расположены в Иркутской области и Якутии. В активе компании три производственные бизнес-единицы, включая шесть золотоизвлекательных фабрик, и широкий портфель, более 20, добычных и разведочных лицензий.

Основные акционеры "Высочайшего" — председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, его заместитель Наталия Опалева и гендиректор ЗАО "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, которым принадлежит по 20,36% акций. Структуры BlackRock контролируют 17,99% золотодобывающей компании. Ее уставный капитал разделен на 54 миллиона 983,89 тысячи обыкновенных акций.