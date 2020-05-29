МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Минтруд разработал проект постановления, где прописан особый порядок увольнения, а также введения простоя либо перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии, пишет РБК со ссылкой на документ и источник в министерстве.

Ведомство, в частности, предлагает ввести запрет на увольнение или отправку в простой по инициативе работодателя, а также дать возможность разрывать трудовые отношения только по просьбе сотрудника или обоюдному согласию сторон.

Помимо этого, документ предусматривает при сокращении штата в условиях пандемии увольнение сотрудника только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер, которые связаны с карантином, в случае, если двухмесячный срок уведомления об увольнении работников истекает в период их действия.

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает сократить двухмесячный срок уведомления сотрудников об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы до двух недель. В том числе, если уведомление касается введения неполного рабочего дня в случае, если такая необходимость вызвана пандемией.

Документ Минтруда представляет собой "свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнерства". Его направили на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где состоит правительство страны, работодатели и профсоюзные организации.

После рассмотрения предложения на комиссии документ могут внести в сам кабмин.

В случае утверждения инициативы действие этих положений предлагают распространить только на текущий 2020 год.