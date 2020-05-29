МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Глава Минтруда РФ Антон Котяков в понедельник на заседании социального комитета Совфеда расскажет о ситуации на рынке труда, этот вопрос включен в повестку заседания.

Встреча министра с сенаторами состоится накануне "правительственного часа", который пройдет в ходе пленарного заседания 2 июня и будет посвящен реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению занятости населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.