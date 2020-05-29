МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Основной владелец и председатель совета директоров группы "Ренова" Виктор Вексельберг рассказал, как пытался направить часть замороженных из-за санкций США средств на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19, однако зарубежные банки не позволили этого сделать.

Вексельберг и его группа "Ренова" попали в санкционный список США (SDN-лист) в апреле 2018 года. Гражданам и компаниям США запрещается любой бизнес с фигурантами списка, а под угрозой вторичных санкций оказывается взаимодействие с ними и резидентов других стран. Агентство Рейтер тогда со ссылкой на источники писало, что объем замороженных из-за санкций средств составляет 1,5 до 2 миллиардов долларов.

"Не могу не поделиться с вами, что мы, как лицо санкционное в контексте американского законодательства, неоднократно обращались, например, к швейцарским финансовым институтам, в частности, к инвестиционному банку Julius Baer, с просьбой направить часть замороженных средств на решение проблем с пандемией. Ни в какой не в бизнес, на благотворительные цели, на решение проблем с пандемией. И мы получили отказ", — рассказал Вексельберг, выступая на онлайн-сессии форума "Недели российского бизнеса".

"Нонсенс! Это варварство, в XXI веке, столкнувшись с такими человеческими проблемами, принимать такие решения. Я думаю, что мы как международное сообщество, как бизнес-сообщество всячески должны проявлять всевозможные инициативы для того, чтобы преодолевать, я бы сказал, искусственные барьеры в этом плане", — добавил он.