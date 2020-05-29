КОРОНАВИРУСНЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с президентом Владимиром Путиным, после чего анонсировал очередной этап смягчения коронавирусных ограничений в столице. Теперь москвичам разрешены прогулки, правда, по графику, с которым уже можно ознакомиться на сервисе "Яндекс.Карты". Московским семьм, члены которых имеют разные прописки, разрешили гулять вместе. Кроме того, с 1 июня возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, в частности, автосалоны, а со следующих выходных заработают ярмарки выходного дня. При этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня. Открытие парикмахерских, салонов красоты и фитнеса Собянин пока назвал преждевременным.

Кроме того, на этой неделе Путин объявил новую дату парада Победы – 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей на Красной площади. По словам Собянина, свободного доступа на Красную площадь в этот день не будет. Он также выразил надежду, что к 24 июня ситуация по коронавирусу в столице улучшится. Парад Победы, который должен был традиционно состояться 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Путин также распорядился провести всероссийскую акцию "Бессмертный полк" 26 июля, в День военно-морского флота России.

МЭР ОЦЕНИЛО ПАДЕНИЕ

Минэкономразвития обнародовало оценку темпов падения ВВП России в апреле 2020 года – показатель снизился на 12% в годовом выражении, а в январе-апреле — на 1,9%. К этому привело введение с 30 марта режима нерабочих дней на территории России, а также сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах-торговых партнерах. Пострадали как базовые отрасли, так и сектор услуг. Наибольший спад в апреле наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос. Снижение оборота розничной торговли составило 23,4%. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в 2020 году из-за коронавирусных ограничений снизится на 5%, рост в 2021 году составит 2,8%.

На фоне сохранения большей части ограничительных мер и ожиданий второй волны коронавируса аналитики, экономисты и исследовательские организации также понижают прогноз по мировому и российскому ВВП. Оценки по спаду мирового ВВП колеблются на уровне 5-10%, по российской экономике ожидается 3-5–процентное падение. При этом эксперты подчеркивают, что все будет зависеть от динамики восстановления отраслей – не исключено, что эти оценки в течение года еще не раз будут пересмотрены.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ НА 8 ТРЛН РУБЛЕЙ

На этом фоне СМИ сообщили о том, что правительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн рублей. Документ должны внести в администрацию президента 1 июня. На текущий момент общий объем всех антикризисных пакетов из-за коронавируса уже составил 3,3 трлн рублей, таким образом, основная часть финансирования еще впереди. Уже известен примерный расклад, как будут потрачены средства. Нагрузка на госбюджет оценивается примерно в 6 трлн рублей — это расходы и недополученные доходы. Еще 2 трлн рублей приходятся на инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные. Порядка 700 млрд рублей проходят в строке "прорывные инициативы" правительства. Поддержка отраслей обойдется в более чем 1,5 трлн рублей, из которых на субъекты придется 1 трлн рублей. Масштабная поддержка малому и среднему бизнесу в документе не предусмотрена. На меры по поддержке населения предложено направить 180 млрд рублей, однако выделяться они будут более адресно.

По мнению экспертов, время масштабных финансовых вливаний в экономику настало именно сейчас. Уже ясно, что пик эпидемии в России пройден и остается позади. Далее следует длительный период постепенного снятия ограничений, и это время будет не менее сложным для экономики. По их мнению, пока неясно, откуда будут финансироваться вышеупомянутые статьи расходов, а также, какие отрасли получат поддержку, а кого оставят "барахтаться" самостоятельно. Кроме того, без стимулирования потребительского спроса любые вливания в экономику малоэффективны, поэтому в ходе дальнейшего обсуждения должны появиться и прямые выплаты гражданам, уверены они.

НЕДЕЛЯ РВАНОГО ТРАНЗИТА

История с прерывистой работой газопровода "Ямал-Европа" на этой неделе продолжалась: в понедельник прокачка упала почти до нуля, во вторник он де-факто не работал, затем какое-то время работал на реверс в Польшу – впервые с июля прошлого года. В среду транзит возобновился, а в четверг и пятницу – снова был прекращен. С утра четверга газ идет реверсом из Германии в Польшу, свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade. При этом "Газпром" выражает уверенность, что поставки через Польшу так или иначе будут продолжаться, хотя переговоры о новом контракте пока закончились ничем. Польская сторона также ожидает сохранения объемов поставок через ее территорию.

По мнению экспертов, на фоне отсутствия контракта, обязывающего "качать или платить" и снижения в Европе спроса на газ из-за пандемии, польское направление может стать для "Газпрома" балансирующим. Полностью он от него не откажется и будет поддерживать определенный объем поставок в зависимости от необходимости, но основными станут направления, где транзитный контракт есть – Украина и "Северный поток". При этом, как только спрос на газ в Европе вырастет, газопровод "Ямал-Европа" на польском участке будет задействован настолько, насколько это будет необходимо, притом достаточно быстро. По данным СМИ, "Газпром" зарезервировал значительные объемы на "Ямал-Европе" на июнь и на III квартал.

СБЕРБАНК ПОДКЛЮЧИЛСЯ К СБП

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП), которая была запущена в начале 2019 года. С ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. По закону, банки с универсальной лицензией должны стать участниками системы до 1 октября текущего года, а системно значимые кредитные организации должны были присоединиться еще в прошлом году. Участником СБП из крупных банков вовремя не успел стать только Сбербанк.

В ЦБ констатировали, что Сбербанк был последним из системно значимых игроков, который не работал с системой вплоть до текущей недели. Теперь регулятор выразил мнение, что с точки зрения C2С и C2B переводов это даст хороший прирост объемов и количества операций. Ранее сообщалось, что крупнейший российский банк начал поэтапное предоставление сервиса с 13 мая. По информации самого банка, раскрытие этого функционала на всех клиентов займет некоторое время. К началу июня сервис станет доступен всем клиентам Сбербанка в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" на платформах iOS и Android.

РАКЕТА МАСКА НЕ СТАРТОВАЛА

Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и двумя астронавтами, намеченный на среду, был отложен из-за погодных условий менее чем за 20 минут до запуска. Это должен был быть первый американский пилотируемый полет за девять лет. Последняя на данный момент отправка астронавтов с американской территории состоялась в 2011 году, затем программа запуска космических шаттлов была прекращена. Президент Дональд Трамп, приехавший проводить астронавтов в полет, после его отмены уехал, не пообщавшись с прессой. Следующая попытка компании SpaceX Илона Маска впервые доставить людей на МКС намечена на 30 мая.

Сам Маск признался, что даже не мечтал, что на его ракете и космическом корабле будут отправлять астронавтов в космос. SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Однако, в отличие от российских "Союзов", которые стартуют при любой погоде, американские восприимчивы к погодным условиям. Все дело в разнице школ ракетостроения – российская изначально выросла из "военной", поэтому пуски должны состояться при любой погоде. Американцы относятся к этому проще, для них отложить запуск – обычная практика. Зато у них системы управления более простые и дешевые, ракеты проектируются с расчетом, что будут испытывать меньшие перегрузки, поясняют эксперты.