МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Предложенная Минтруда идея запретить увольнение работников на период пандемии станет благом для тех, кого не выкинут на улицу, а также для статистики по безработице. Вместе с тем, она негативно отразится на бизнесе, которому придется сокращать зарплаты и увольнять сотрудников по собственному желанию, либо банкротиться, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

По данным РБК, Минтруд разработал проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии.

Документ, уже одобренный Госдумой в трех чтениях, предлагает в течение 2020 года наделить правительство правом устанавливать особое регулирование трудовых отношений в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, предлагается запретить увольнять или отправлять сотрудника в простой по инициативе работодателя. Сделать это можно будетт только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер, если двухмесячный срок уведомления работника истекает в период их действия. Однако принимать решение о сокращении штата во время карантина не возбраняется.

При этом срок уведомления работника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы предложено сократить с двух месяцев до двух недель. Разрешенный срок перевода сотрудника без его согласия на не указанную в трудовом договоре работу у того же работодателя, напротив предлагается увеличить с одного месяца до трех. Уведомлять работников о новых графиках сменной работы Минтруд считает возможным не позднее чем за семь календарных дней.

СТАТИСТИКА СТАНЕТ ЛУЧШЕ

Эксперты указывают, что на фоне ожидающегося роста безработицы идея выглядит весьма оптимистично с точки зрения работников. Официально доля безработных в апреле увеличилась до 5,8%, но реальные цифры с учетом “отложенных” увольнений могут оказаться гораздо выше. По данным исследования Boston Consulting Group (BCG), число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, а при благоприятном сценарии оно составит 6-7%.

Традиционно увольнение воспринимается россиянами как нечто невероятно ужасное, вследствие чего руководители все-таки стараются всеми силами сохранить штат путем снижения ставки или неоплаченных отпусков, рассуждает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

С точки зрения поддержания социальной стабильности в обществе и улучшения статистики по безработице это оправданный шаг. Однако, по его словам, "сокращение персонала — адекватная реакция компаний на ухудшение экономических условий, когда у руководителей встает выбор: пойти ко дну всем составом или уволить часть работников и обеспечить заработком оставшуюся часть". Поэтому отказ от увольнений далеко не всегда хорошо сказывается на бизнесе.

НЕГАТИВ ДЛЯ БИЗНЕСА

Предложенные Минтруда новации окажутся для него еще более спорными, уверены эксперты. По мнению партнера юридического бюро "Падва и Эпштейн" Павла Герасимова, запрет на увольнение и отправку в простой выглядят невзвешенными.

"Это опять перекладывание на бизнес экономических проблем и однозначно приведет к еще большему росту банкротств. Понятно, что хотят поддержать работающее население, но нельзя это делать за счет других, бизнесу сейчас тоже сложно, причем это касается не только пострадавших отраслей", — говорит он.

Отрасли, которые не признаны пострадавшими, естественно, тоже пострадали и думают, как выжить, а такой инициативой им еще и добавляют расходов и проблем, чтоб крен усилился. Значит, бизнесу придется резать зарплаты, вынуждать сотрудников увольняться по собственному желанию или по соглашению сторон, банкротиться, рассуждает эксперт.

После возобновления работы финансовое положение фирм должно ухудшиться, так как им вновь придется тратить деньги на зарплаты, ЖКХ, аренду и прочие обязательные платежи, согласен Дадашев. Таким образом, попытки правительства переложить ответственность за судьбы граждан на их работодателей лишь отсрочат возникновение проблем.

"Учитывая массовые сокращение доходов, процесс восстановления бизнес-активности может завершиться лишь к концу следующего года. С марта по апрель россияне сняли около 1 трлн рублей с банковских счетов, большая часть которых будет потрачена на текущее потребление. В условиях, когда сбережения тают, а доходы остаются ниже привычных уровней, стоит ожидать снижения потребительской активности, из-за чего банкротства юрлиц могут продолжиться и после отмены карантина", — рассуждает он.

СЛИШКОМ МНОГО ПОПУЛИЗМА

По его мнению, в таких условиях правительство вряд ли решится на принятие данного законопроекта. Чиновники сейчас хотят выслужиться и выдвигают разные популистские инициативы, но профильные ведомства должны понимать весь возможный негативный эффект подобных идей.

Буквально на днях в правительстве предложили ввести новый сбор с зарплат, названный "страхование от безработицы", так что подобных проектов появляется довольно много, но далеко не все из них стоит воспринимать серьезно.

В первую очередь государству следует сейчас максимально ослабить давление на бизнес и поддержать потребительскую активность граждан, в том числе через прямые выплаты или налоговые льготы, резюмируют эксперты.​