МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ряд инфраструктурных проектов в сфере ТЭК вошли в общенациональный план действий по восстановлению экономики, в том числе электрификация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, следует из общенационального плана действий, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Как отмечается в документе, предполагается реализовать ряд крупных инвестиционных проектов в сфере транспортной инфраструктуры, которые снимут ряд "узких мест" на транспорте и будут обладать значительным мультипликативным эффектом.

Так, в числе этих проектов строительство терминала сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата "Утренний" в морском порту Сабетта, строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино на Чукотке, электрификация БАМа и Транссиба для увеличения пропускной способности до 180 миллионов тонн к 2024 году.

В документе также обозначены развитие и модернизация электросетевого комплекса Республики Крым и города Севастополь, модернизация тепловой генерации, в том числе на базе газовых турбин, создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кВ на территории инновационного центра Сколково. Помимо этого, есть несколько проектов по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевой инфраструктуры.