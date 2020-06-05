МОСКВА, 5 июн- ПРАЙМ. Инфляция в РФ в мае составила 0,3% против 0,8% месяцем ранее, вернувшись к уровню февраля, в годовом выражении — замедлилась до 3% с апрельских 3,1%, следует из сообщения Росстата.

"В мае 2020 года по сравнению с апрелем 2020 года индекс потребительских цен составил 100,3%, по сравнению с декабрем 2019 года — 102,4% (в мае 2019 года — 100,3%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,4%)", — сообщает ведомство.

В мае в 11 регионах РФ прирост потребительских цен составил 0,5% и более. Наибольший прирост отмечен в Калмыкии — 0,8%, Адыгее и Коми — по 0,7%. В Москве цены выросли за месяц на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,1% (с начала года прирост цен составил 1,9% и 2,5% соответственно).

Минэкономразвития в своем обзоре ранее прогнозировало инфляцию в РФ в мае на уровне 0,4-0,6%, в годовом выражении — 3,2-3,4%.

Продовольственная инфляция в России в мае в месячном выражении составила 0,2% после апрельских 1,7%, в годовом выражении рост цен на продовольственные товары замедлился до 3,3% с 3,5% в апреле текущего года, говорится в сообщении Росстата.

Без учета плодовоовощной продукции цены на продовольствие в мае выросли на 0,2% к апрелю (по сравнению с маем прошлого года — на 3,4%). Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,3% (в годовом выражении — на 2,8%).

Цены на алкогольные напитки в мае повысились на 0,3% по сравнению с апрелем, а к маю 2019 года они увеличились на 2,2%.