МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Россияне смогут получить ваучеры на перенесенные из-за коронавируса культурные мероприятия и пойти на них без доплат, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры.

"Благодаря вашему поручению, у людей будет теперь две возможности: либо получить деньги за мероприятия, которые были отменены в период пандемии, или если экскурсия, концерт или спектакль переносятся на другой срок, когда уже все хорошо — воспользоваться ваучером на эту услугу, но уже на другую дату и, самое главное, без каких-либо доплат", — сказал Чернышенко.

По словам вице-премьера, как только регион выйдет из режима повышенной готовности, у организации будет еще полгода, чтобы они вернули гражданам деньги за отмененные мероприятия.