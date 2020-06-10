МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что ВВП России в 2020 году упадет на 8%, если не будет второй волны распространения коронавируса, а в случае ее наличия экономика РФ сократится на 10%, говорится в летнем докладе организации.

ОЭСР в связи с коронавирусом рассматривает два сценария развития экономики в текущем и следующем годах. "Учитывая необычную степень неопределенности, в этом экономическом прогнозе представлено два одинаково вероятных сценария для каждой страны и экономики — один сценарий, в котором вторая вспышка произойдет во всех экономиках к концу этого года, и альтернативный сценарий, в котором второй вспышки удастся избежать", — говорится в докладе.

В 2021 году ОЭСР ждет восстановления российской экономики — в отсутствие второй волны распространения коронавируса ВВП РФ вырастет сразу на 6%, а при ее наличии — только на 4,9%.

При этом еще в марте ОЭСР ожидала роста российской экономики в 2020-2021 годах, однако ухудшила оценку роста ВВП на текущий год на 0,4 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой, до 1,2%. Прогноз на следующий год был понижен на 0,1 процентного пункта, до 1,3%.

ВВП США

ОЭСР прогнозирует, что ВВП США в 2020 году упадет на 7,3%, если не будет второй волны распространения коронавируса, а при ее наличии экономика страны сократится на 8,5%.

Учитывая неопределенность из-за ситуации с коронавирусом, в этом экономическом прогнозе представлено два одинаково вероятных сценария для каждой страны и экономики — один сценарий, в котором вторая вспышка произойдет во всех экономиках к концу этого года, и альтернативный сценарий, в котором второй вспышки удастся избежать.

В 2021 году ОЭСР ждет восстановления экономики США. В отсутствие второй волны распространения коронавируса ВВП Соединенных Штатов вырастет на 4,1%, а при ее наличии — на 1,9%.

ВВП КИТАЯ

ОЭСР прогнозирует, что ВВП Китая в 2020 году упадет на 2,6%, если не будет второй волны распространения коронавируса, а в случае ее наличия экономика страны сократится на 3,7%, говорится в летнем докладе организации.

"После зафиксированного в первом квартале сильнейшего квартального обвала ВВП (Китая — ред.) сократится примерно на 3,7% в 2020 году, если в этом году будет вторая вспышка вируса, и на процентный пункт меньше, если новая вспышка будет предотвращена, перед восстановлением в 2021 году", — пишет ОЭСР.

ОЭСР в связи с неопределенной ситуацией вокруг коронавируса рассматривает два сценария развития экономики в текущем и следующем годах — один сценарий, в котором вторая вспышка произойдет во всех экономиках к концу этого года, и альтернативный сценарий, в котором второй вспышки удастся избежать.

В 2021 году ОЭСР ждет восстановления китайской экономики — в отсутствие второй волны распространения коронавируса ВВП КНР вырастет сразу на 6,8%, а при ее наличии — только на 4,5%.

По оценкам ОЭСР, ВВП Китая вырос на 6,1% в 2019 году. В марте ОЭСР в связи со вспышкой коронавируса ухудшила оценку роста реального ВВП Китая на текущий год сразу на 0,8 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой — до 4,9%. При этом оценка на 2021 год была повышена на 0,9 процентного пункта — до 6,4%.

ВВП ЕВРОЗОНЫ

Организация экономического сотрудничества и развития ожидает, что ВВП еврозоны рухнет на 9,1% в 2020 году без второй волны распространения нового коронавируса.

В случае возникновения второй волны к концу года, экономика валютного блока может упасть на 11,5%, говорится в документе.

ОЭСР отмечает, что с учетом необычной степени неопределенности, нынешний экономический прогноз предлагает два одинаково вероятных сценария развития ситуации. В одном вторая вспышка распространения вируса происходит во всех экономиках к концу этого года, а в другом второй волны удается избежать.

Экономика Германии, по мнению ОЭСР, может упасть на 6,6% и 8,8% при этих двух сценариях.

На 2021 год ОЭСР ожидает роста ВВП еврозоны при благоприятном сценарии на 6,5%, а в случае второй волны коронавируса — лишь на 3,5%. Прогноз по Германии — 5,8% и 1,7% соответственно.

ОЭСР 2 марта в своем предыдущем прогнозе ждала роста ВВП еврозоны в 2020 году, хотя и относительно небольшого на фоне распространения по миру коронавируса — на 0,8%. При этом на 2021 год организация предполагала экономический подъем на 1,2%.

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ

ОЭСР ожидает, что глобальная торговля может сократиться в текущем году на 9,5%, если второй волны распространения нового коронавируса не будет.

При этом в случае появления второй волны к концу года, падение показателя может составить 11,4%.

ОЭСР отмечает, что нынешний экономический прогноз окутан исключительной степенью неопределенности. Кроме того, он предлагает два одинаково вероятных сценария развития ситуации: в одном вторая вспышка распространения вируса происходит во всех экономиках к концу этого года, а в другом второй волны удается избежать.

При этом в 2021 году организация ждет роста мировой торговли на 6% при благоприятном сценарии и на 2,5% при возникновении второй вспышки вируса.

За 2019 год мировая торговля выросла на 1,1%, а за 2018 год – на 3,9%, говорится в документе.