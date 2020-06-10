ХЕЛЬСИНКИ, 10 июн — ПРАЙМ. Эстония взяла кредит на 200 миллионов евро в Банке развития Совета Европы для смягчения последствий экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщила в среду пресс-служба министерства финансов республики.

"Привлеченные средства в основном будут направлены местным самоуправлениям, а также малым и средним предприятиям на финансирование антикризисных мер. Часть средств будет использована на финансирование исследований и разработок, связанных с COVID-19", — говорится в сообщении.

Предоставленные местным самоуправлениям средства покроют дополнительные расходы, понесенные ими во время эпидемии коронавируса, а также обеспечат бесперебойность оказания жизненно важных услуг на местном уровне. Кроме того, кредитные средства будут вложены в ремонт местных дорог и расширение доступности широкополосного интернета в сельских районах, отмечает министерство.

На прошлой неделе Эстония успешно разместила долгосрочные гособлигации на 1,5 миллиарда евро со сроком погашения десять лет. Поступления от продажи облигаций будут использованы для финансирования как государственного бюджета, так и дополнительного бюджета, принятого в апреле в связи с пандемией коронавируса. Ранее Центробанк Эстонии объявил, что прогнозирует спад национальной экономики на 10% по итогам нынешнего года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.