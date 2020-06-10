МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе со 2 по 8 июня вернулась на нулевой уровень после двух недель по 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,4%, сообщает Росстат.

"За период со 2 по 8 июня 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%, с начала июня — 100%, с начала года — 102,4% ", — говорится в сообщении.

До этого две недели, с 19 мая по 1 июня, инфляция составляла по 0,1%. В период с 7 по 18 мая Росстат фиксировал нулевую инфляцию.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на автомобильный бензин и дизтопливо выросли на 0,1%.

Минэкономразвития в своем последнем обзоре прогнозировало инфляцию в РФ в июне на уровне 0,1-0,2%, годовая, как предполагается, составит 3-3,2%. Банк России ожидает годовую инфляцию в России в июне на уровне 3,2-3,4%.