11 июня — Dow Jones. Руководителей Федеральной резервной системы США не так сильно радуют признаки возрождения экономики, как инвесторов.

По итогам заседания в среду руководители центрального банка не объявили об изменениях в денежно-кредитной политике, оставив ключевую процентную ставку около нуля и пообещав продолжить покупать казначейские и другие облигации. Вместе с тем они возобновили опубликование прогнозов, от которого воздержались в марте. Из этих прогнозов следует, что в ФРС ожидают очень продолжительного восстановления экономики.

По срединному прогнозу членов Комитета по операциям на открытом рынке, в 4-м квартале этого года уровень безработицы в США составит 9,7%. Это лучше, официальных данных за май, которые показали 13,3%, но все-таки это одни из самых высоких уровней после Второй мировой войны. Более того, руководители ФРС ожидают, что повышенные уровни безработицы будут держаться продолжительное время. По их прогнозу, в конце 2022 года безработица снизится до 5,5%, что выше чем 4,1%, как было бы, если бы экономка работала хорошо.

В этом году экономику ждут глубокая рецессия и слабая инфляция, поэтому в центральном банке прогнозируют, что ставки будут находиться около нуля как минимум до конца 2022 года.

Конечно, это лишь прогнозы, которые даже в нормальные времена могут быть очень ошибочными. Сейчас, когда экономика находится в тисках вызванного Covid-19 кризиса, это особенно справедливо. В ФРС не знают, какое стимулирование обеспечат конгресс и Белый дом, и, тем более, какие сюрпризы в ближайшие месяцы преподнесет вирус.

Вместе с тем маловероятно, что в экономике скоро начнется быстрое восстановление. Безусловно, с ослаблением ограничений и возобновлением нормальной активности людей дела пойдут на лад. Финансовые рынки празднуют появление таких признаков.

Вместе с тем, пока вакцина не станет широкодоступной, многие будут сохранять осторожность. По результатам опроса, проведенного на прошлой неделе компанией Morning Consult, 21% респондентов не будут спокойно посещать рестораны в течение полугода. На таких респондентов приходятся существенные доли категорий потребителей. Например, по данным Министерства труда, на людей старше 65 лет приходится более 20% транспортных расходов, в том числе, расходов на пассажирские авиаперевозки.

С учетом стоящих на пути восстановления препятствий ФРС, вероятно, усилит поддержку экономики. Центральный банк ничего не предложил в среду, не надо удивляться, если в ближайшие месяцы его руководители задумаются о мерах стимулирования.

— Автор Justin Lahart, justin.lahart@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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