МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Сенатор Константин Долгов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму законопроект об утверждении правительством РФ категорий товаров, закупка которых для государственных и муниципальных нужд подлежит согласованию с правкомиссией по импортозамещению, следует из базы данных нижней палаты парламента.

До такого согласования госзаказчики будут не вправе осуществлять закупку товаров, не соответствующих критериям их отнесения к товару отечественного производства. Эти изменения вносятся в закон о контрактной системе (44-ФЗ). В случае принятия они вступят в силу с 1 сентября.

"Положения законопроекта направлены не только на поддержку российских товаропроизводителей, в том числе выпускающих высокотехнологичную продукцию, но и на противодействие (профилактику) коррупции при осуществлении государственных и муниципальных закупок", — поясняют авторы инициативы.

Сейчас закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц" обязывает госкорпорации, госкомпании, субъектов естественных монополий и некоторых других организаций согласовывать характеристики продукции с правкомиссией по импортозамещению. "Вместе с тем отсутствуют полномочия по согласованию характеристик продукции, закупаемой для обеспечения государственных и муниципальных нужд", — напоминают разработчики.

Они обращают внимание, что сейчас 44-ФЗ и принятые в его развитие подзаконные акты "содержат лазейки" для недобросовестных заказчиков по закупке любой иностранной продукции". Например, госзаказчики могут включать в технические задания редкие или избыточные характеристики иностранной продукции, при которых возможна поставка только иностранных высокотехнологичных товаров. Действующие правила описания закупаемых товаров также позволяют по усмотрению заказчиков применять допхарактеристики иностранной продукции.

"Вместе с тем нарушение требований импортозамещения не только наносит прямой экономический ущерб отечественным производителям, но и способствует повышению коррупциогенных факторов при проведении государственных закупок. Не исключено, что, указывая характеристики товаров импортного производителя, заказчик заранее ориентируется на нужного ему поставщика иностранных товаров", — допускают Долгов и Гутенев.