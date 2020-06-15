БЕРЛИН, 15 июн — ПРАЙМ. Германия с понедельника отменяет предупреждения об опасности поездок в страны Европы — Евросоюз, Шенгенская зона и Великобритания — впервые с начала пандемии в Европе возобновятся туристические и деловые поездки. Маски, дезинфекцию и соблюдение дистанции называют в управляющей аэропортами германской столицы компании Flughafen Berlin Brandenburg Gmbh главным рецептами возобновления нормальной работы.

С середины марта передвижения по ЕС в целом были ограничены, в Германию даже граждане ЕС могли попасть только по уважительной причине. С 15 июня ограничения на трансграничные поездки для 31 страны Европы снимаются.

МАСКИ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ

В терминале А аэропорта Шёнефельд сейчас нет никаких особых норм по борьбе с коронавирусом, но это объясняется просто — терминал не используется для полетов. Но в соседнем же терминале дежурят сотрудники аэропорта, которые контролируют, чтобы люди заходили в аэропорт с масками, на стойках регистрации установлены заграждения из плексигласа.

"Сотрудники аэропорта контролируют на входе, есть ли у вас маска. Если кто-то забыл, то мы им напоминаем. Если же кто-то отказывается надевать маску, то он не сможет вылететь, и мы к тому же вызовем полицию. Но я должен сказать, что абсолютное большинство использует маски. Кроме того, авиакомпании сами вводят свои правила, у всех авиакомпаний есть требование надевать маски на борту", — объясняет РИА Новости подход руководства BER к вопросу пандемии пресс-секретарь аэропортов Тольксдорф.

Исключения для ношения масок действуют для детей моложе 6 лет, также они не нужны, если у пассажира есть справка от врача, что ношение маски противопоказано, например, при болезнях легких, а также если человеку сложно дышать, кроме того исключение есть для глухонемых, которым важно видеть лицо полностью. При этом отсутствие маски не будет препятствовать полету. "Каждый пассажир должен приносить свою маску, но если он оказался у входа и у него нет маски, то он может получить ее у нас. Бесплатно, но мы про это не говорим прямо, потому что иначе все будут приезжать без масок",- говорит Тольксдорф.

БЕЗ ТЕСТОВ

По данным СМИ Германии, в аэропорту Франфурта-на-Майне могут ввести экспресс-тесты на коронавирус. В управлении аэропортов Берлина такой подход не считают оптимальным.

"Мы находимся в тесном контакте с местным органами здравоохранения. Они должны выдавать нам такие предписания, если мы собираемся это делать. Мы не может сказать, что мы как аэропорт хотим мерить температуру и проводить экспресс-тесты. К тому же, например, тесты дают видимое ощущение безопасности, но ведь многие больные коронавирусом не имеют симптомов, поэтому у экспресс-тестов нет стопроцентной достоверности. Поэтому маски, дезинфекция рук, соблюдение дистанции точно важнее, чем тест. Вы можете его пройти, но при этом останетесь заразным", — пояснил Тольксдорф.

Он выразил надежду, что к концу года аэропорты Берлина будут иметь нагрузку в 30-50%, чем годом ранее. "Думаю, что авиасообщение будет нормализироваться. Мы привыкнем к этим мерам, и если все будут придерживаться этих мер, то не думаю, что будет большая вторая волна. Учитывая это, то мне кажется, что многие люди хотят снова летать. Мы в контакте с туристическими бюро. и мы заметили спрос, в том числе на курортные направления. Думаю, что авиасообщение восстановится до 30-50% прошлого года. Это реалистичные цифры. Нам потребуется еще пару лет, чтобы вернуться к уровню до пандемии", — заявил Тольксдорф.