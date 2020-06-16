МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении финансового регулятора по итогам июньского заседания.

Восемь членов регулятора выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Кроме того, регулятор планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%.

Объемы выкупа коммерческих бумаг (CP) и корпоративных облигаций сохранены на уровне 2 триллиона иен и 3 триллиона иен в год соответственно.

Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 миллиардов иен.

"Экономика Японии оказалась в крайне тяжелом положении из-за воздействия нового коронавируса (COVID-19) в стране и за рубежом", — отмечает регулятор. ЦБ продолжит следить за ситуацией и в случае необходимости примет дополнительные меры.