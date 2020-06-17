МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России предложило продлить дистанционное оформление больничных листов для работающих россиян старше 65 лет в тех регионах, где еще не ьыли сняты ограничения по коронавирусу. Об этом сообщил в среду глава ведомства Антон Котяков, выступая на Социальном форуме РСПП.

"На такие больничные мы также направляем средства напрямую из Фонда социального страхования, и эта мера позволила нашим гражданам, которые находятся в наибольшей зоне риска, не отвлекаться даже на короткое время от режима самоизоляции и сохранять все рекомендации, которые были озвучены Роспотребнадзором", — отметил министр.

По его словам, проект соответствующего постановления уже внесли в правительство. Котяков выразил надежду, что в ближайшее время документ примут.

"Мы внесли на площадку правительства проект постановления, продлевающий процедуру именно дистанционного оформления пособия о временной нетрудоспособности, именно для тех субъектов, где еще не сняты ограничительные меры. Проект постановления находится на площадке правительства, и я надеюсь, что в ближайшее время мы его примем", — отметил глава Минтруда.

Министр труда добавил, что за время пандемии в России были оформлены порядка 2,8 миллиона дистанционных больничных на сумму в 32 миллиарда рублей.

Напомним, что оформлять больничные листы дистанционно россияне старше 65 лет начали в апреле.

Затронув вопрос трудоустройства в России, Котяков заявил, что меры поддержки бизнеса в период пандемии позволили, по оценке Минэкономразвития, оставить в обороте порядка 650 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что это также позволило поддержать почти 2 миллиона рабочих мест.

"Для поддержки бизнеса был запущен целый ряд специальных программ кредитования, здесь речь и о грантах, и о налоговых отсрочках, и о снижении взносов во внебюджетные фонды. Действительно, с 1 апреля для малого и среднего бизнеса были снижены страховые взносы именно с заработных плат, превышающих минимальный размер оплаты труда. По оценке Минэкономразвития, это позволило на сегодняшний день дополнительно оставить в обороте порядка 650 миллиардов рублей", — сказал Котяков на Социальном форуме РСПП..