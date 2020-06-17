МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 50,27 миллиарда рублей при спросе в 59,356 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 115,9901% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,59% годовых. Средневзвешенная цена составила 116,0923% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,58% годовых.

Позднее в среду министерство также предложит ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 10,87 миллиарда рублей.