МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе разместил инфляционные облигации федерального займа (ОФЗ) серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на весь лимит в 10,87 миллиарда рублей при спросе в 16,224 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 100,1101% от номинала, доходность по цене отсечения — 2,5% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,1724% от номинала, средневзвешенная доходность — 2,49% годовых. Выручка от размещения составила 10,982 миллиарда рублей.

Ранее в среду министерство разместило ОФЗ серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 100,826 миллиарда рублей при спросе в 166,698 миллиарда, а также ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 50,27 миллиарда рублей при спросе в 59,356 миллиарда.