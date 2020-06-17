МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Правительство обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых. Как пишет Forbes, в качестве одного из вариантов рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц: налог для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год, могут поднять до 15%.

По данным издания, вернуться к обсуждению повышенного налогообложения обеспеченных россиян чиновников заставили последствия коронавируса и самоизоляции для экономики. Однако вопрос разных подходов к налогообложению людей с разными доходами активно обсуждался еще зимой.

Среди возможных вариантов — повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан. Какой порог годового дохода может облагаться более высоким налогом — вопрос открытый. Среди возможных вариантов — годовой доход в 2-3 млн рублей, говорит источник в Госдуме и эксперт. В рассчитанных для администрации президента и правительства сценариях есть также вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или даже больше.

Использовать эти деньги предполагается для социальных нужд, например на поддержку малоимущих граждан или пенсионеров. Это отвечает идее социальной справедливости, пишет издание.

По его данным, против инициативы выступает Минфин: если повышение ставки налога будет небольшим, то и дополнительные поступления от изменения ставки будут небольшие, но при этом администрирование — сложным.