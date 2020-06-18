МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Цены промпроизводителей РФ в мае замедлили падение, снизившись на 2,8% после сокращения на 7,2% в апреле, при этом в годовом выражении падение составило 14,1%, сообщает Росстат.

В сфере добычи полезных ископаемых цены в мае в месячном выражении упали на 14,4%, в обрабатывающих производствах — на 0,3%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — на 0,1%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены не изменились.

В мае по сравнению с апрелем цены на нефть снизились на 42,5%, антрацит — на 11%, соль — на 10,5%, вольфрамовые концентраты — на 9,4%, янтарь — на 6,9%, цинковые концентраты — на 6,3%. При этом цены на гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства выросли на 10,5%, золотосодержащие руды — на 6,3%, железорудный доменный агломерат — на 6,2%.

В обрабатывающих производствах существенное снижение цен отмечено в металлургии: на прочую легированную сталь в слитках — на 16,3%, на прочие промежуточные продукты металлургии никеля — на 9,8%, бесшовные стальные бурильные трубы для бурения нефтегазовых скважин — на 9,6%, необработанный алюминий — на 7%.

Подешевели следующие виды нефтепродуктов: стабильный газоконденсат — на 49,7%, сжиженные пропан и бутан — на 47,8%, судовое топливо — на 23,7%, газообразные углеводороды, кроме природного газа — на 21,4%, топочный мазут — на 13,3%, реактивное топливо керосинового типа — на 10,2%, нефтяной кокс — на 7,9%. При этом цены на автобензин выросли на 11,9%.

В производстве химических веществ и продуктов стали ниже цены на фенолы — на 49,6%, масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы — на 44,2%, бензолы — на 40,7%, толуолы — на 31,7%, ксилолы — на 29%, этиленгликоль (этандиол) — на 15,2%, древесный уголь и стирол — на 14,9%, этилен — на 13%. При этом цены на средства для ухода за кожей, макияжа или защитные средства для кожи (включая солнцезащитные и для загара) выросли на 15,2%, насыщенные одноатомные спирты — на 13,7%.

В 2019 году цены производителей промтоваров в РФ, по данным Росстата, выросли на 2,9%.