САРАТОВ, 18 июн — ПРАЙМ. Завод "СЭПО-ЗЭМ", который заявил о приостановке выпуска холодильников "Саратов" и уведомил власти о массовом сокращении, планирует возобновить производство в начале июля, сообщил министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

О консервации производства холодильников "Саратов" на год из-за его нерентабельности по причине высокого уровня конкуренции на рынке стало известно в феврале. Завод уведомил службу занятости о сокращении с мая 942 работников, но в мае сообщил, что сократил около 200 человек, сохранив остальной штат. По данным минпромэнерго области, объем производства холодильников "Саратов" в последние годы сократился с 200 тысяч до менее чем 100 тысяч в год при мощности производственной линии в 600 тысяч.

"Работники основного холодильного производства сохранили свои рабочие места. Сейчас предприятие готовится к запуску производства. Запуск производства намечен приблизительно на начало июля", — сказал министр на пресс-конференции в четверг.

"Предлагалась помощь руководству (завода) в возобновлении производства холодильников своими силами, предлагались арендные отношения, по инициативе торговой сети "Реванш" предлагался совместные проект с производителем холодильников "Дон" и предлагалась покупка производителем холодильников "Бирюса"… Руководство (завода) все это рассмотрело, и они приняли решение на текущем этапе восстановить производство холодильников своими силами", — добавил он.

По словам министра, расконсервация производства не состоялась с 1 июня из-за приостановления работы непродовольственных магазинов на фоне угрозы распространения коронавируса, из-за чего сбыт холодильников фактически встал, так как интернет-торговля полностью спрос не закрывала. Он уточнил, что сейчас магазины вернулись к работе, спрос восстанавливается, и производство "Саратова" начнет поэтапно возобновляться "в зависимости от объема контрактов".

"Частично сокращены вспомогательные службы, это высвободит часть денег. Кроме того, оптимизирована производственная линейка — из всех моделей, которые они выпускали, они сейчас выберут наиболее востребованные. Соответственно, оптимизируют и закупки, и логистику, и таким образом уменьшая потери по производственному циклу, они рассчитывают снизить себестоимость холодильников. Ключевым вопросом по снижению себестоимости — это наращивание объемов продаж, в этом направлении они и работают. Чем больше холодильников, тем ниже будет их стоимость", — добавил Архипов.

Холодильники "Саратов" выпускались с 1952 года.