МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Центральный банк РФ может на следующем заседании по ключевой ставке как снизить ее, так и взять паузу, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Действительно, мы будем рассматривать целесообразность снижения ставки в зависимости от той информации, которую мы будем получать, в зависимости от уточнения прогнозов. И вполне возможна и пауза, но возможно снижение ставки. Мы здесь точно, что называется, не предрекаем", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, возьмет ли ЦБ паузу на ближайшем заседании совета директоров.

По ее словам, ЦБ РФ не считает снижение ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт новым стандартом.

Ранее в пятницу регулятор снизил ставку сразу на 1 процентный пункт впервые с 2015 года — до 4,5%, обновив ее исторический минимум.

"Мы будем дальше оценивать целесообразность дополнительных мер по смягчению нашей денежно-кредитной политики, снижению ставки. Тем не менее, вы знаете в целом наш подход: двигаться постепенно, аккуратно, отслеживая все эффекты, анализируя всю поступающую информацию, поэтому, конечно, мы не считаем сегодняшний принятый шаг, как стандартный шаг. Всё будет зависеть от обстоятельств, но мы не рассматриваем это как переход к новому стандарту принятия решений", — сказала глава ЦБ.