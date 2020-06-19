БАЛТИЙСКАЯ БОМБА

На этой неделе стало известно, что Дания получила заявку от "Газпрома" на использование новых трубоукладчиков для строительства "Северного потока-2". Решение может быть принято в ближайшие месяцы. Речь идет об использовании в строительстве судов класса DP3 с системой динамического позиционирования. Параллельно Nord Stream 2 AG подал запрос на внесение к уже полученному разрешению на строительство поправки, предполагающей использование судов с якорным позиционированием. Последние Дания запрещает использовать в своих водах из-за высокого риска контакта с неразорвавшимися боеприпасами на дне Балтийского моря. Возможным вариантом достройки "Северного потока-2" считается использование такого трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования. Это, например, якорная баржа "Фортуна" и трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Оба судна сейчас находятся в порту Мукран — логистической базе "Северного потока-2".

Эксперты не видят возможных препятствий со стороны Дании для завершения строительства газопровода. Разрешение на строительство было получено, а согласно заявлениям Nord Stream 2 AG, поправка носит предупредительный характер. Кроме того, "Северный поток-2" проходит рядом с уже действующим "Северным потоком", который строился, в том числе, с использованием судов с якорным позиционированием. Однако, учитывая политическое давление Вашингтона, риски санкций, у Дании появляется больше возможностей отказать или затянуть принятие поправки. Это может сдвинуть срок сдачи газопровода на год или два. Кроме того, на этой неделе продолжали угрозу новых санкций США против "Северного потока-2". Власти и бизнес ФРГ высказались против них и призвали канцлера Ангелу Меркель подготовить встречные предложения. Однако никакой реакции официального Берлина на данный момент не последовало.

ДАЛИ В ДОЛГ США

По данным минфина США, Россия в апреле 2020 года почти на 80% увеличила вложения в государственные ценные бумаги США — до 6,85 млрд долларов. Из этой суммы 2,84 млрд долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 4,014 млрд долларов — на долгосрочные. В марте Россия, напротив, втрое снизила эти вложения впервые за последние месяцы. Тогда размер US Treasuries в российском портфеле составлял менее 3,9 млрд долларов. До этого в феврале-январе Россия наращивала вложения в этот актив после сокращения в декабре 2019 года. Так или иначе, объем вложений РФ в американский госдолг остается весьма скромным по сравнению с тем, что было 10 лет назад. В 2010 году объем US Treasuries (UST) в российском долговом портфеле составлял 170 млрд долларов. С того времени он сократился более чем в 20 раз. Сейчас Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей данного актива.

По мнению экспертов, рост вложений России в американский госдолг обусловлен краткосрочными факторами, главный из которых – желание найти "тихую гавань" на короткий срок, пока не уляжется неопределенность вокруг пандемии. Этот факт опосредованно подтверждается структурой новых российских вложений: из 3 млрд долларов прироста в краткосрочные бумаги была направлена основная часть в 2,939 млрд долларов. В долгосрочной перспективе российские финансовые власти по-прежнему придерживаются курса на диверсификацию вложений, прежде всего, за счет альтернативных доллару валют и золота. Также нельзя исключать и возвращения к сокращению объемов данных вложений на фоне наблюдаемой в данный момент активизации санкционной риторики США и в отношении России.

ЕВРОПА НЕ ОТСТУПАЕТ ОТ САНКЦИЙ

На этой неделе Совет стран ЕС принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России, — до 23 июня 2021 года. Ныне действующие ограничительные меры включают запреты на импорт в ЕС товаров, происходящих из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе. Кроме того, экспорт из ЕС некоторых товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.

Евросоюз по-прежнему не признает присоединение Крыма к России. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в Европе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ. Некоторые европейские страны, к примеру Сербия, к ним и вовсе не присоединились. При этом есть группа стран, которые говорят о том, что надо сделать все возможное для того, чтобы эти санкции сохранить.

ЦБ ПОСТАВИЛ РЕКОРД ПО СТАВКЕ





Банк России, в соответствии с прогнозами аналитиков, на заседании в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. Регулятор констатировал, что снижение ВВП РФ во II квартале может быть более существенным, чем ожидалось, но по итогам года прогноз сохраняется прежним – минус 4-6%. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в РФ в основном исчерпано, и теперь ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание годовой инфляции вблизи 4%, пояснил регулятор.

Также ЦБ немного поменял сигнал в релизе по ключевой ставке: теперь он будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, такое изменение формулировки сокращает вероятность снижения ставки на следующем и ближайших заседаниях. Они указали, что июньское снижение Банком России ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт не вызвало роста курса рубля, хотя в обычной ситуации все ожидали бы именно такого эффекта. Но с учетом сохраняющейся неопределенности по пандемии и сомнительных перспектив восстановления экономики в ближайшие месяцы наиболее вероятным видится ослабление до отметок 70 и более рублей за доллар.

Кроме того, на этой неделе прошло заседание Банка Англии, который ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и увеличил программу выкупа активов с рынка на 100 млрд фунтов стерлингов — до 745 млрд фунтов.​

БЕНЗИНОВОЕ ОБОСТРЕНИЕ

Одной из ключевых тем недели стало биржевое подорожание бензина. В течение нескольких дней подряд его стоимость на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже побивала все новые рекорды за всю историю наблюдений с начала 2018 года. За день она росла на 1-2% и по марке АИ-95 уже приближается к 58 тысячам рублей за тонну. В рознице, по данным Росстата, бензин за неделю подорожал в среднем на 8 копеек за литр. Это происходит на фоне сокращения выпуска топлива российскими НПЗ из-за коронавирусных ограничений. В мае они снизили выпуск бензина до 2,477 миллиона тонн, что стало минимумом за 15 лет. Объемы первичной переработки нефти снизились до семилетнего минимума и составили 21 млн тонн. Спрос на топливо в РФ был сведен к минимуму из-за пандемии и карантинных мер, а также соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

Ситуацию в четверг разъяснили в Минэнерго РФ. Дефицита топлива на рынке РФ нет, производственные планы компаний выполняются, и за последнюю неделю производство уверенно начало расти. Продажи на бирже удерживаются выше нормативных уровней, и еще некоторое время повышенный спрос возможен, указали в ведомстве. При этом рост оптовых цен на бензин не представляет рисков для потребителя и является нормальной реакцией на восстановление отраслей экономики. Важно учитывать и то, что в это время традиционно наблюдается сезонный рост спроса на нефтепродукты. В целом же розничные цены на топливо в РФ остаются относительно стабильными, темпы роста цен на бензин и дизтопливо с начала года ниже инфляции, отметили в Минэнерго. ФАС также заявила, что проводит проверки причин роста биржевых цен на Аи-95, также направила соответствующие запросы бирже.

TELEGRAM ПОЛУЧИЛ ПОМИЛОВАНИЕ

В четверг стало известно, что Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. В ведомстве объяснили это тем, что позитивно оценили высказанную основателем мессенджера Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Как отмечает Роскомнадзор, он готов взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков. В настоящее время совместными усилиями с ведущими российскими и зарубежными интернет-компаниями еженедельно в среднем удаляется порядка 5 тысяч подобных материалов.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года служба начала блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжает работать. В Госдуме недавно предложили запретить блокировку мессенджера в период режимов повышенной готовности или ЧС. В такие моменты он должен работать, в том числе, как сервис распространения инфорпмации от госорганов по текущей ситуации, считают авторы законопроекта. Минкомсвязи его не поддержало, но в Госдуму документ все равно был внесен. Теперь авторы законопроекта заявляют, что отзовут его, если ограничения с мессенджера снимут.