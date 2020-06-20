МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Новые пробы воды за боновыми заграждениями на месте аварии в Норильске показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в 12 раз, перед боновыми заграждениями — в 4-7 раз, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб.

"По результатам проведенных отборов 19 проб воды зафиксировано превышение ПДК нефтепродуктов за боновыми заграждениями в 12 раз, а перед первым рубежом бонов — от 4 до 7 раз", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего с начала работ на месте аварии специалисты уже отобрали 478 проб, из них 413 — воды, 24 — донных отложений и 41 грунта.

К ликвидации последствий аварии в настоящее время привлечены свыше 620 человек, 285 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов.

Свыше 32,6 тысячи кубических метров топливно-водяной смеси уже собрали специалисты на месте аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске с начала проведения работ.

"В течение суток собрано 297 кубометров топливно-водяной смеси, всего с начала работа — 32 тысячи 604 кубометра", — сказал собеседник агентства.