МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Москва вошла в топ-20 городов Европы, наиболее перспективных для инвестиций в технологии, инновации и стартапы, столица заняла 18-ю строчку из 76 позиций рейтинга Tech Cities of the Future, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В рейтинге рассмотрены 76 европейских городов, которые оценивались с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры. Москва в этом году заняла 18-е место, а по одной из пяти категорий рейтинга, ˮЭкосистема стартаповˮ, поднялась сразу на 10-ю строчку", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, которые приводятся на сайте, эксперты высоко оценили возможности московской экосистемы стартапов, подтверждает достижения города в создании условий для развития технологического предпринимательства.

Отмечается, что в пятерку лидеров вошли Лондон, Париж, Дублин, Амстердам и Берлин.

Рейтинг Tech Cities of the Future 2020/21 был составлен журналом fDi Intelligence и специализированным изданием о технологиях и инновациях TNW (The Next Web) в этом году впервые.