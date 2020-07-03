РОССИЯНЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ

На этой неделе завершилось голосование по поправкам в Конституцию — оно проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%, или свыше 74 млн россиян. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек). Президент Владимир Путин поблагодарил граждан. По его словам, это голосование показало высокий уровень консолидации в обществе. Он поручил кабмину в полной мере реализовать приоритетную ценность поправок в бюджете, федеральных программах и нацпроектах. Результаты голосования уже утверждены ЦИК РФ. Жалоб по голосованию, требующих рассмотрения рабочей группой ЦИК, не зафиксировано. Мосгоризбирком также утвердил итоги голосования по поправкам в конституцию в столице: "за" проголосовали 65% избирателей при явке более 56%, наблюдатели зафиксировали всего одно серьезное нарушение.

Голосование впервые в России проходило в несколько этапов. Основной день голосования был 1 июля, но де-факто можно было проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Избиратели получали рекомендацию, когда лучше прийти на участок, чтобы избежать скопления народа, а желающие в Москве и Нижегородской области могли проголосовать из дома онлайн. По оценке ЦИК, система справилась с основными задачами в ходе голосования по поправкам – власти регионов смогли обеспечить безопасность граждан и соблюдение эпидемиологического режима, а число зафиксированных нарушений оказалось весьма невелико. Данные прошедшего голосования по поправкам в Конституцию достоверны, легитимность итогов бесспорна, констатировали в ЦИК. В Госдуме пообещали максимально оперативно принять необходимые законы и предложили сделать 1 июля праздничным днем.

ЕВРОПА ОТКРЫЛАCЬ НЕ ДЛЯ НАС

Совет ЕС во вторник согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на поездки в Евросоюз, утвердив список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. В него не вошли Россия и США. Рекомендовано начать снимать ограничения для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая. Что касается Китая, то это возможно при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ. Рекомендации не являются обязательными к исполнению, однако государствам ЕС не стоит без согласования снимать ограничения на поездки для жителей тех стран, которые не попали в специальный список, говорится в сообщении Совета ЕС.

Большая часть стран-членов ЕС начала открываться, исходя из своих соображений. Так, Испания открыла границу с Португалией, а для разрешенных Советом ЕС Марокко и Алжира – нет. Закрыта испанская граница и для Китая, чтобы соблюсти принцип взаимности. Венгрия отказалась открывать границы для граждан ряда стран вне ЕС, как рекомендовал совет Евросоюза, сделав исключение лишь для Сербии. По словам премьера страны Виктора Орбана, решение о неприятии рекомендаций совета ЕС было принято в связи с тем, что они "идут вразрез с интересами венгров в области охраны здоровья". Закрытые границы ставят авиаперевозчиков на грань выживания

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ

Россия действует в том же русле и по-прежнему ограничивает въезд и выезд граждан. Как стало известно на этой неделе, Росавиация продлила запрет на международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения в мире коронавирусной инфекции еще на месяц – до 1 августа. Это ставит большинство российских авиакомпаний на грань выживания – ведь большую часть денег зарабатывают именно в летний сезон, а главная статья дохода у многих из них – чартерные авиаперевозки туристов на зарубежные курорты. Под угрозой и бизнес аэропортов: для их операторов международные рейсы наиболее привлекательны, так как сборы от пассажиров международных воздушных линий выше, чем на внутренних линиях. Иными словами, каждая неделя простоя самолетов – весомый удар по всей сложившейся структуре российской авиаотрасли, констатируют эксперты.

При этом есть опасения, что даже после открытия границ значительного спроса на авиаперевозки ждать не стоит, так как покупательная способность населения значительно снизилась. Большая часть авиакомпаний пока не проводила существенного сокращения банка своих самолетов, поэтому предложение кресел превышает существующий на рынке спрос. В этой ситуации у компаний нет возможности повышать тарифы на перевозки. Эксперты не ожидают значительного роста цен до весны следующего года – нефть дешевеет, топливный сбор снизился, компании получают от государства субсидии и льготы. А вот к лету будущего года следует ожидать стандартного высокого сезона, и, как следствие, роста цен. Впрочем, пока это лишь предварительные оценки — о том, когда границы РФ наконец откроются, по его признанию, не знает даже глава МИД Сергей Лавров.

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2"

На этой неделе конгрессмены Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение палаты представителей США новый законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода "Северный поток 2". По оценке экспертов, он менее жесткий, нежели внесенный в начале июня в сенат США вариант, который предполагал вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода, а также к тем, кто содействует предоставлению этих судов. Речь шла также о санкциях для тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода. Оба законопроекта пока обсуждаются, и, возможно, будет принят некий компромиссный вариант.

На эту ситуацию крайне негативно реагирует Германия, которая видит в попытках "умертвить" "Северный поток-2" угрозу интересам европейского бизнеса и вмешательство США во внутренние дела ЕС. Оператор "Северного потока-2" подсчитал, что новые санкции США заблокируют 700 млн евро инвестиций в трубопровод. Сообщается, что власти ФРГ готовят ответные меры в случае реализации угрозы дополнительных санкций, в том числе, заручившись поддержкой ЕС. "Северный поток-2" должен быть завершен, поскольку он нужен и выгоден Европе, уверены в Германии. Резкий ответ американцам поддерживает и немецкий бизнес. По мнению экспертов, от слаженности реакции ЕС по данному вопросу зависит автономия союза и де-факто его будущее.

ПИОНЕР СЛАНЦЕВЫХ БАНКРОТСТВ

Один из пионеров сланцевой отрасли США – компания Chesapeake Energy — в воскресенье подала заявление о банкротстве и попросила о защите в рамках главы 11 закона о банкротстве. Ожидается, что ей придется реструктурировать задолженность в размере около 7 миллиардов долларов. При этом не исключено, что речь пойдет о продаже ряда сланцевых активов. Это не стало сюрпризом для рынка – всем известно, что компания в течение нескольких лет испытывала финансовые трудности. Огромные инвестиции в начале сланцевого газового бума, а также неудачные попытки занять аналогичные позиции по нефтяным месторождениям поставили "гиганта" на колени. Покупка крупных активов в условиях низких цен на нефть не привела к устойчивой бизнес-модели компании. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, и спад спроса на нефть лишь ухудшили без того тяжелое положение нефтедобытчика.

По мнению экспертов, в будущем на фоне достаточно низких цен на нефть процесс банкротств среди американских сланцевых компаний продолжится. В настоящее время цены на нефть балансируют в районе 40 долларов за баррель, что является медианной точкой безубыточности по сектору. Для компаний с высокой себестоимостью добычи она составляет 60 долларов за баррель, а таких цен до конца года и вовсе не ожидается, несмотря на прогнозы по восстановлению рынка. Особенно опасно будет в четвертом квартале, когда станет понятно, удалось ли производителям законтрактовать продажи по хорошим ценам на 2021 год. От этого зависит, станут ли банки перекредитовывать сланцевиков. Некоторые компании смогут удержаться на плаву, но тех, кто рассчитывал бизнес из цен в 60 долларов за баррель, уже вряд ли что-то спасет.

ГОНКОНГСКОЕ ОБОСТРЕНИЕ

На этой неделе внимание общественности вновь оказалось привлечено к отношениям между Гонконгом и материковым Китаем. После подписания в конце июня китайскими властями закона о защите национальной безопасности Гонконга усилилось недовольство антиправительственных сил автономии и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над бывшей британской колонией. В Гонконге начались новые массовые выступления и произошли первые аресты в рамках нового закона. Обеспокоенность арестами уже выразили в ООН, а канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что будущее Гонконга станет одним из важных аспектов отношений Евросоюза и Китая. По ее словам, принцип "одна страна — две системы" все более выхолащивается.

Сенат США принял закон о введении санкций против КНР в связи с принятием закона. Законодатели предлагают воспользоваться в данном случае прецедентом по "делу Магнитского", применив санкции к тем чиновникам, которых США считают ответственными за коррупцию или нарушение прав человека. Законопроект поступит на подпись президенту Дональду Трампу, который может подписать его или наложить вето. Ранее администрация Трампа заявила о введении визовых ограничений в отношении представителей КНР и возможности санкций. В МИД РФ, в свою очередь, высказали мнение, что принятие закона о нацбезопасности Гонконга — внутреннее дело КНР.