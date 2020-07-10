СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ

Неделя началась с громкой оценки Росприроднадзором экологического ущерба от разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 "Норильского никеля". Вред, причиненный водным объектам и почвам, ведомство оценило почти в 2 млрд долларов (147,78 млрд рублей). Это один из крупнейших экологических штрафов в истории России, и "Норникель" намерен его оспорить. Ранее глава ГМК Владимир Потанин заявлял, что стоимость ликвидации последствий разлива топлива составляет 10 млрд рублей. Кстати, второй крупнейший акционер "Норникеля", компания "Русал", тоже не ожидал от Росприроднадзора выставления такой кругленькой суммы. При этом, по мнению экспертов, "Русал" вряд ли придет на помощь виновнику разлива топлива в Норильске. Вредная экономия. Власти преподали урок "Норникелю" и всем остальным

Найти деньги на выплату штрафа для "Норникеля" не будет проблемой. Штраф, хоть и огромный, не окажет существенного негативного влияния на компанию, составляя около 25% от ее ежегодной EBITDA. Тем более, вряд ли это произойдет одномоментно. Погашение штрафа, если оно не будет оспариваться, может растянуться на срок до года. Сам "Норникель" не унывает, и уже объявил о том, что реализует экологический "серный проект", куда до 2025 года инвестирует 3,5 млрд долларов. В Минприроды сразу парировали, что данные инвестиции не могут быть зачтены в счет погашения ущерба от ЧП в Норильске. В связи со сложившейся ситуацией, эксперты ожидают совершенствования экологического законодательства уже в ближайшее время. Розлив топлива в Норильске может стать поводом для более частых проверок действующей промышленной инфраструктуры и ужесточения ответственности за аварии.

УДАЧА НА СТОРОНЕ "ГАЗПРОМА"

Nord Stream 2 AG наконец-то получил разрешение от Энергетического агентства Дании (DEA) на достройку в территориальных водах страны трубопровода "Северный поток-2" с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием. Ранее обсуждалось, что разрешение могут дать лишь судам с динамическим позиционированием, так как якорные суда опасны — они могут задеть затопленные на дне Балтики во время Второй мировой войны неразорвавшиеся бомбы и запасы химоружия, а это чревато значительными рисками. Однако в DEA пришли к выводу, что оставшаяся для достройки часть трубопровода "Северный поток-2" пройдет за пределами опасной зоны. При этом до 3 августа прокладывать трубопровод все равно нельзя, так как срок обжалования решения властей Дании еще не истечет. Эксперты считают, что стройку могут отложить и до сентября, поскольку в конце лета в балтийских водах нерестится треска.

Баржа-трубоукладчик "Фортуна", которая может достроить "Северный поток-2", уже вошла в воды Дании, при этом отдаляется от острова Борнхольм, где находится недостроенный участок газопровода. По данным порталов по отслеживанию передвижения морских судов, сейчас "Фортуна" находится в порте "Росток" на севере Германии. Трубоукладчик прибыл туда из немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для строительства "Северного потока-2". Вместе с тем другое судно, способное достроить трубопровод — "Академик Черский" – пришло на Балтику еще два месяца назад, но с тех пор стоит в Мукране. Не исключено, что именно работа судов в тандеме могла бы стать решением проблемы с укладкой. Эксперты предупреждают, что США могут попытаться вновь помешать строительству, приняв новые санкции, но сомневаются, что это окажет серьезное воздействие – Вашингтон не захочет слишком обострять отношения со странами ЕС, заинтересованными в дешевом российском газе.

АВИАРЫНОК ЗА СЧЕТ ПАССАЖИРОВ

Авиакомпании получили право в случае форс-мажора (объявление или угроза режима ЧС, введение режима повышенной готовности) отказаться от своих обязательств и вернуть деньги за отмененные рейсы пассажирам, либо предложить им в течение трех лет воспользоваться другим рейсом в счет ранее полученной платы. Согласно выпущенному кабмином документу, пассажир имеет право частично или полностью использовать эти средства, а в случае необходимости — доплатить за новый билет. Новое правило носит разовый характер. Оно будет применяться только к договорам, подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 года по международным воздушным перевозкам с Китаем, с 18 марта 2020 года — по всем внутренним воздушным перевозкам и иным международным воздушным перевозкам, заключенным до 1 мая 2020 года.

В том случае, если деньги, зачисленные на депозит клиента в счет будущих полетов, не будут использованы в течение трех лет, авиакомпания должна вернуть пассажиру стоимость авиабилета и заплатить за "пользование денежными средствами" проценты, размер которых определится ключевой ставкой ЦБ. Исключение сделано лишь для пассажиров, признанных инвалидами I или II группы, ветеранов, многодетных и ряда других льготных категорий. Они смогут подать заявление о возврате провозной платы до истечения трех лет с даты ожидавшегося отправления рейса. Эксперты назвали такие меры компромиссом между интересами пассажиров и авиакомпаний. При этом они отметили, что в документе не предусмотрен порядок возврата денег, если авиакомпания все же объявит себя банкротом, а вот доплачивать в случае роста цен за тот же маршрут пассажирам придется. Получается, что финансовые потери несостоявшихся туристов – неизбежная плата за сохранение в России авиарынка.

НОВЫЙ ГЛОТОК СВОБОДЫ

Москва объявила о новом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии. С 13 июля начнется очная работа образовательных учреждений, снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновить работу со следующей недели смогут секции и кружки, но с условием, что количество посетителей не будет превышать 50% от максимальной вместимости площадок. С понедельника также заработают детские лагеря и досуговые центры. В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о снятии всех ограничений в сфере предпринимательства, предоставления услуг жителям города и других видов деятельности, но санитарные требования сохраняются.

Обязательный масочный режим на улицах также будет отменен. При этом гражданам по-прежнему рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства индивидуальной защиты. С 1 августа будет снят еще ряд ограничений. В Москве возобновится работа театров, кинотеатров, концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест, на открытом воздухе начнут свою работу кружки и секции программы "Московское долголетие". Также число зрителей спортивных соревнований увеличится с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун. До этого в столице с 23 июня после трехмесячного перерыва заработали рестораны и кафе. Собянин разрешил работу фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, а также прокат речных трамвайчиков по Москве-реке. К обычному режиму также вернулись учреждения социальной защиты населения.

НЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ

Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу сообщило о снижении предложения нефти в мире до девятилетнего минимума в 86,9 млн баррелей в сутки. По сравнению с маем этот показатель сократился на 2,4 млн баррелей в сутки, а по сравнению с "черным" апрелем, ставшим самым сложным в истории рынка нефти, — на 13,7 млн баррелей. Агентство объясняет это тем, что Саудовская Аравия сократила свое производство на дополнительные 1 млн баррелей в сутки сверх обязательств по сделке ОПЕК+. Также добыча в Ираке и США сократилась примерно на 0,5 млн баррелей в сутки. Кроме того, агентство прогнозирует, что предложение стран, не входящих в ОПЕК, сократится в среднем на 3 млн баррелей в сутки в 2020 году и на целых 5,4 млн баррелей в сутки в четвертом квартале, перед умеренным восстановлением в 2021 году примерно в объеме 0,7 миллиона баррелей в сутки.

В докладе отмечается, что если договоренности о сокращении добычи останутся в силе и будут действовать до апреля 2022 года, а участники будут полностью их выполнять, глобальное предложение нефти может снизиться в среднем на 7,1 млн баррелей в сутки в 2020 году, а затем слабо вырасти на 1,7 млн баррелей в сутки в 2021 году. По данным МЭА, падение спроса на нефть в мире во втором квартале этого года было беспрецедентным из-за экономических ограничений, введенных в связи с коронавирусом: в среднем спрос упал на 16,4 миллиона баррелей в сутки. Если подобный форс-мажор не повторится, спрос будет только расти, и тогда возможен дефицит предложения. На этом фоне актуальным прозвучал прогноз Wall Street Journal о том, что котировки нефти могут в перспективе подняться выше 100 долларов за баррель и достичь 150 долларов к 2025 году. Буквально 2-3 месяца назад такой сценарий казался фантастическим, а сейчас ясно, что полностью исключать его нельзя.