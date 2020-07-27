МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Камчатка — край, богатый рыбой, знаменитый своими чистейшими реками, привлекающими туристов. Но сейчас здесь активно идет золотодобыча: горнорудная промышленность развивается ударными темпами. Однако уже вскрыты многочисленные нарушения, а в результате добычи золота уничтожаются нерестовые реки. Удастся ли сохранить уникальную камчатскую природу?

Одним из богатейших регионов России по праву является Камчатка. Земля вулканов и рыбы – именно такие характеристики ей подходят больше всего.

Для многих дальний регион, расположившийся на полуострове, известен как самая настоящая "рыбная житница". А одним из привлекательных преимуществ для туристов с "большой земли" является слабое заселение региона, что дает возможность сохранения первозданности природы. У Камчатки большой потенциал для развития туристической отрасли. Здесь развивают лесное и сельское хозяйство. Камчатка богата полезными ископаемыми.

Но, несмотря на все преимущества, есть и проблемы. В последнее время, в связи с развитием отрасли золотодобычи, многие территории полуострова наполняются шумом техники, а нетронутые джунгли превращаются в промышленные площадки, что ставит под сомнение как развитие сферы туризма, так и увеличение показателей рыбодобычи.

Золото против рыбы

Эксперты и экологи считают, что "золотая лихорадка" — гонка за единовременной прибылью — может убить живую природу Камчатки, превратив ее в промышленный регион.

Так, река Асача, расположенная на юго-востоке Камчатки, всегда считалась рыбным Клондайком, была излюбленным местом для туристических походов и рыбалки. А сегодня она становится настоящим промышленным объектом. Асачинское месторождение стало одним из основных рудных объектов Южно-Камчатского горнорудного района, которое разрабатывается около десяти лет. Река протяженностью около 80 километров была одним из мощнейших нерестилищ лосося, а теперь уничтожается золотодобытчиками. Промышленные отходы компании "Тревожное зарево" (материнская компания - британская Trans-Siberian Gold (TSG)) сливаются в воду, рыба покидает Асачу.

Представители фирмы на вопрос редакции о вреде предприятия экологической ситуации рек Камчатки ответили, что АО "Тревожное зарево" является российской компанией, осуществляющей производство благородных металлов на Асачинском месторождении (Елизовский район Камчатского края), их производственная деятельность в водоохранных зонах ручьев и рек осуществляется в соответствии с российским природоохранным законодательством с учетом ограничений, предусмотренных Водным кодексом РФ.

Экологи предъявляли претензии и золотодобытчикам, которые работали в бассейнах рек Озерная и Ука (здесь в свое время развернулось освоение Озерновского золоторудного месторождения). На Озерновском месторождении работает ОАО "Сибирский горно-металлургический альянс" (СиГМА), основным акционером которой является кипрская компания Tanalex Investments limited.

Мы связались с компанией СиГМА и со слов ее представителя узнали, что "проектная документация компании прошла все необходимые согласования, в том числе и ГГЭ и ГЭЭ и она не ведет хозяйственную деятельность в природоохранной зоне камчатских рек".

Неужели главная ценность Камчатки — золото? А иностранным акционерам этих компаний не важно будущее этого региона?

Экологи бьют в колокола

Несомненно, все предприятия проверяют компетентные органы и находят массу нарушений. Несколько лет назад Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства (СВТУ ФАР) проводило на Асаче проверку компании "Тревожное зарево", в результате которых неоднократно выявлялись нарушения. Сотрудники Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) подвергли жесткой критике золотодобычу компании "Дальстрой" на реке Быстрой. Специалисты КамчатНИРО предъявляли в свое время претензии и золотодобывающей компании ОАО "Сибирский горно-металлургический альянс" (СиГМА), которая работала в бассейнах рек Озерная и Ука.

Старания экологов пока напрасны: золотодобыча продолжает наступать на Камчатку. Но экологи не собираются опускать руки.

Вне закона природы

В начале лета стало известно, что на полуострове появится новый прииск – на месте слияния рек Камешковая и Быстрая. Когда-то это место любили посещать туристы: нетронутая природа являлась настоящим магнитом для развития туристической отрасли края. Теперь здесь перерытая земля, пыль и гул техники.

Золотодобычу планировало начать ООО "Дальстрой". Отметим, что компании входят в золотодобычу на Камчатке законно – выигрывают тендер, получают лицензию в Роснедрах. Но органы, выдающие лицензии, не учитывают то, что "золотая лихорадка" приходит в уникальные природные места, что является губительным по отношению к экологии.

Удивительно, но порой от заявки до выдачи лицензии на золотодобычу проходит всего месяц. Зампредседателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений Кабанов сомневается в правильности таких коротких сроков при принятии важных решений о начале добычи золота на территориях Камчатки, считая такой подход скоропалительной мерой.

Эксперты полагают, что, прежде чем выдавать разрешение на работу в уникальном уголке природы, власть должна оценивать все риски – экологические, экономические и политические, а не гнаться за прибылью. Не секрет, что от золотодобычи страдают и другие отрасли, ранее активно развивавшиеся, например, рыболовный туризм, который считается визитной карточкой этого края.

Да, конечно, интерес к желтому металлу понятен. Тем более что сейчас курс золота уверенно растет. Экономисты отмечают, что цены на этот драгоценный металл всегда резко вырастают в периоды кризисов и неустойчивости экономик. По прогнозам экспертов, золото будет продолжать дорожать в ближайший год. Буквально неделю назад августовский фьючерс на золото стоил около $1801. Но можно ли в погоне за добычей золота загубить другие ценные отрасли камчатской экономики? Ведь мы помним, что когда-то цена на золото падала до критических показателей, например, в 2000 году фьючерс на золото стоил $250, а в 2010 году – $750, и никто не дает гарантии, что цена на золото снова рухнет. И чем же тогда будет богата Камчатка? Забытая всеми ценная промысловая рыба к тому времени уйдет из региона, перестав заходить в нерестовые реки, уничтоженные золотодобычей. Рыба – восполняемый ценный ресурс, а золото – нет.

Спасти и сохранить

В начале лета Всемирный фонд дикой природы (WWF) направил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову жалобу о золотодобыче на месторождении Гольцовская площадь (бассейны рек Быстрая, Ука, Ближняя Гольцовка, Средняя Гольцовка).

В ней Фонд отмечает, что добыча россыпного золота вредит экологии, а разработка рек приведет не только к массовой гибели и уходу рыб ценных лососевых пород, но еще и опасна для здоровья людей, которые живут в этом регионе. Река Быстрая относится к объектам рыбохозяйственного значения высшей категории. Это нерестоохранная зона – в таких местах запрещены подобные промышленные работы, но они ведутся, несмотря на нарушение закона.

Главная беда Камчатки – разобщенность деятельности органов власти. Если туризм и рыбная отрасль входит в ведение края, то выдачей лицензии на добычу россыпного золота занимаются федеральные власти. Все это происходит без учета мнения экспертов и специалистов края.

Необходимо изучить деятельность предприятий по золотодобыче и их влияние на экологию региона. Возможно, местной власти стоит создать некий координационный совет при губернаторе Камчатки, в ведение которого войдут и вопросы работы промышленных предприятий на территории полуострова. Такая структура могла бы рассматривать уже выданные разрешения на золотодобычу, а также решать вопросы о законности выдачи разрешений уже на новую золотодобычу.

Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев лично отреагировал на беспокойство жителей полуострова, на днях побывав на Камчатке. Юрий Трутнев отметил: "Регион с точки зрения природной ценности уникальный, у нас такого второго просто нет. И, конечно, если всё здесь раскопают, только для того, чтобы немного себе золота добыть, это будет полным безобразием".

Пока, благодаря вмешательству Юрия Трутнева, золотодобыча на реке Быстрая приостановлена. А врио главы региона Владимир Солодов сообщил, что природоохранная прокуратура уже занялась нарушениями со стороны золотодобытчиков. "Серьезные нарушения уже выявлены, и на основании этого я уже инициировал обращение к министру природных ресурсов России, чтобы на ранних стадиях, при принятии подобных решений мнение региона можно было учитывать", — сказал Солодов. Но что будет с продолжающейся разработкой грунта на других камчатских реках? Остановят ли и там разрушение природных территорий? Удастся ли защитить пока еще девственные камчатские земли от прихода золотодобытчиков и туда? Возможно, ответы на эти вопросы появятся в ближайшее время у Юрия Трутнева и Владимира Солодова.

Остается надеяться, что Камчатка сохранит свою первозданную красоту и останется прекрасной землей вулканов и рыбы.