МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на выплату дивидендов за первое полугодие 2020 года 12,483 миллиарда рублей, или 5,73 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании.

"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Сибур Холдинг":… Направить на выплату дивидендов акционерам ПАО "Сибур Холдинг" по результатам 6-ти месяцев 2020 года 12 482 685 243 (двенадцать миллиардов четыреста восемьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч двести сорок три) рубля и выплатить дивиденды в размере 5,73 (пять целых семьдесят три сотых) рубля на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Совет директоров также принял решение созвать внеочередное собрание акционеров компании в заочной форме для голосования по данному вопросу.

Совладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону принадлежат 48,5% акций "Сибура", из которых 14,4% акций он внес в июле 2020 года в закрытый паевый инвестиционный фонд "Газпромбанк – Среднесрочный" под управлением Газпромбанка. Также в числе акционеров ПАО "Сибур холдинг" Геннадий Тимченко (17%), действующий и бывший менеджмент компании (около 14,5%), китайская Sinopec (10%), Фонд Шелкового пути (10%).