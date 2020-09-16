МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением ввести в странах союза ввести минимальную зарплату. Как пишет Reuters, это связано с тем, что многие жители ЕС не имеют достаточных средств к существованию.

В странах Европы размер минимальной заработной платы на июль текущего года находился в диапазоне от 312 евро в месяц в Болгарии до 2142 евро в Люксембурге.

Фон дер Ляйен также представила план по сокращению выбросов парниковых газов в Евросоюзе минимум на 55% к 2030 году. Отсчет сокращения ведется от 1990 года.

Еще один призыв, озвученный главой Еврокомиссии: наращивание инвестиций в технологии для того, чтобы Европа могла более активно конкурировать с такими экономическими гигантами, как Китай и США.