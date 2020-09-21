МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Российские банки в августе нарастили чистую прибыль на 31,3% по сравнению с показателем месяцем ранее — до 172 миллиардов рублей, говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора.

"В августе месячная прибыль кредитных организаций выросла до значительных 172 миллиардов рублей (доходность на капитал – около 20% в годовом выражении)", — сказано в документе. В результате в январе-августе чистая прибыль банковского сектора составила 933 миллиарда рублей.

Отмечается, что рост прибыли в августе в основном обеспечили несколько крупных банков за счет валютной переоценки на фоне ослабления рубля, а также роста чистого процентного и комиссионного дохода благодаря расширению кредитования и восстановлению деловой активности.