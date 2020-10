ЛОНДОН, 13 окт — ПРАЙМ. ВВП Великобритании по итогам 2020 года снизится на 10,1% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в то же время в четвертом квартале ожидается рост экономики на уровне около 1%, следует из экономического прогноза аналитического агентства EY ITEM Club.

Экономисты отмечают, что ранее их прогноз по ВВП Британии на текущий год был хуже – минус 11,5%. Улучшение ожиданий связано с более быстрым восстановлением экономики в третьем квартале, чем предполагалось, хотя уровень волатильности и неопределенности все еще высок.

"Экономика показала результаты лучше, чем 12%, ожидавшиеся в июльском прогнозе, и выросла на 17% за три летних месяца. Ослабление ограничений и стимулирование рынка жилья льготами по гербовому сбору сыграли свою роль, программа Eat Out to Help Out также привела к значительному увеличению расходов", — приводятся факторы роста в докладе.

Прирост случаев COVID-19 в сентябре и октябре вкупе с неопределенностью по достижению торговой сделки с ЕС могут ухудшить тенденцию роста экономики. "EY ITEM Club ожидает, что экономика значительно замедлится в течение осени, а рост составит всего 1% в последнем квартале 2020 года. Прогноз на конец 2020 года о падении ВВП на 10% выглядит на первый взгляд лучше, чем летний прогноз на уровне 11,5%, но улучшение произойдет из-за более быстрого роста во втором квартале", — считают эксперты.

Ситуацию не только в британской, но и мировой экономике может изменить лишь прорыв в медицине – обеспечение широкой доступности вакцины от COVID-19, отметили в EY ITEM Club, где полагают, что препарат станет доступен в первой половине 2021 года. В случае реализации такого сценария рост ВВП Великобритании в 2021 году может составить 6%, в 2022 – 2,9%. До состояния четвертого квартала 2019 года экономика не вернется до второй половины 2023 года, уверены эксперты.

Однако на экономику Британии в ближайшие два года будет влиять фактор Brexit, подчеркнули в EY ITEM Club. Неспособность Лондона и Брюсселя договориться даже о стандартной торговой сделке снизит рост британского ВВП в 2021 году на одну пятую — до 4,8% в течение года и до 2,6% вместо 2,9% в 2022 году.

Переходный период по Brexit заканчивается 31 декабря. Если Британия и ЕС не смогут заключить торговую сделку о свободной торговле, последующее экономическое сотрудничество сторон будет осложнено повышенными тарифами и ограничениями.