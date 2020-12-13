МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение, куда смотрят министры в ситуации, когда доходы населения падают, безработица растет и цены на продукты растут, подчеркнув, что "это не шуточки".

"Реально располагаемые доходы упали на сколько там, на 3? На 4,3%, а цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки", — сказал Путин на совещании, кадры которого показали в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире канала "Россия 1".

Президент отреагировал на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова о мониторинге. Мишустин поручил мониторить цены на социально значимые товары

"Вы сказали "мы ведем мониторинг", а рост цен на сахар происходит в течение нескольких месяцев. Мы же понимаем, что в этих условиях падает покупательная способность населения, постоянно об этом говорим", — сказал Путин.

"В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь… Про то, что вы будете… Что вы там будете делать? Собрания проводить, да? И возлагаете надежды на Антимонопольную службу", — заявил глава государства.