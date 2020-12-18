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США ввели ограничения для для очередной китайской компании
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Китай призывает США прекратить необоснованное давление на китайские компании, это недопустимо, заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И. Ранее в пятницу США ввели новые ограничения на... ПРАЙМ, 18.12.2020
минторг сша, новости, технологии, экономика, бизнес, общество , ит-бизнес, медиа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Китай призывает США прекратить необоснованное давление на китайские компании, это недопустимо, заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И.
Ранее в пятницу США ввели новые ограничения на доступ к технологиям в отношении крупнейшего китайского производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), а также еще 60 организаций.
"Мы призываем американскую сторону прекратить делать излишний акцент на вопросе национальной безопасности, прекратить необоснованное подавление китайских компаний. Буквально в последние дни исполнительная ветвь американской администрации расширила список санкций в отношении китайских компаний. Это неприемлемо", — сказал он в ходе онлайн-мероприятия, организованного Институтом общественной политики Азии.
В этой связи Ван И выразил надежду, что США применят "трезвый подход" и создадут "недискриминационную среду" для работы китайских компаний и инвесторов.
Ранее эксперт рассказал, как изменятся отношения США и Китая при Байдене