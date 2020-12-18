МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Китай призывает США прекратить необоснованное давление на китайские компании, это недопустимо, заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И.

Ранее в пятницу США ввели новые ограничения на доступ к технологиям в отношении крупнейшего китайского производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), а также еще 60 организаций. США обещают новые санкции против КНР по Гонконгу

"Мы призываем американскую сторону прекратить делать излишний акцент на вопросе национальной безопасности, прекратить необоснованное подавление китайских компаний. Буквально в последние дни исполнительная ветвь американской администрации расширила список санкций в отношении китайских компаний. Это неприемлемо", — сказал он в ходе онлайн-мероприятия, организованного Институтом общественной политики Азии.

В этой связи Ван И выразил надежду, что США применят "трезвый подход" и создадут "недискриминационную среду" для работы китайских компаний и инвесторов.

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