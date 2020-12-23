МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Валютные сбережения россиян в ноябре выросли на 1,4 миллиарда долларов, что стало максимальным притоком с июня 2019 года, следует из данных Банка России. Приток валютных средств в банки объясняется желанием россиян "застраховаться" на новогодние праздники, после их завершения отток валюты продолжится, прокомментировал РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

По состоянию на начало 2020 года россияне хранили в кредитных организациях средства в иностранной валюте на 96,5 миллиарда долларов, однако за первые четыре месяца текущего года отток составил 8,3 миллиарда долларов. Доллар дешевеет к другим мировым валютам на коррекции

В мае граждане стали активно возвращать валюту в банки — тогда средства физлиц выросли сразу на 721 миллион долларов, а в следующие два месяца еще на 641 миллион долларов.

Однако уже в августе тенденция вновь переломилась, и россияне стали забирать свои валютные средства из кредитных организаций — за три месяца отток валюты из банков составил 2,1 миллиарда долларов.

По данным регулятора, валютные сбережения граждан в ноябре увеличились впервые с июля текущего года. В прошлом месяце россияне пополнили валютные вклады и счета сразу на 1,395 миллиарда долларов, или на 1,6%, — до 88,9 миллиарда долларов.

Это стало максимальным с июня 2019 года притоком валюты за месяц, при этом рекордный приток в 13,8 миллиарда долларов был зафиксирован банками в декабре 2008 года.

В то же время россияне в ноябре продолжили забирать валюту с вкладов, хотя и более медленными темпами: отток составил 206 миллионов долларов против 1,273 миллиарда долларов месяцем ранее.

Однако приток валютных средств на счета россиян, который в прошлом месяце вырос почти вдвое — до 1,6 миллиарда долларов, смог полностью компенсировать забранные с традиционных вкладов валютные средства. Почему россияне хотят, но не могут разбогатеть

Русецкий отметил, что валютные средства россиян в банках увеличились всего на 1,5%, что не является показателем какой-либо новой тенденции. "Ближе к Новому году часть инвесторов уходит в валюту перед длинными праздниками, поскольку доллар традиционно является защитным активом.

Средства на счетах – это "кеш", который может быть в моменте переведен в различные инструменты при благоприятной с точки зрения инвестора ситуации или потрачен на какие-либо текущие цели", — поясняет он.

Эксперт также напомнил, что в декабре срок по многим депозитам традиционно подходит к концу, а поэтому в новом году можно ожидать продолжение тренда на отток.

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