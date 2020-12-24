МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Сумма таможенных платежей за посылки из-за рубежа в Россию за 11 месяцев 2020 года возросла в два раза, до 1,6 миллиарда рублей, сообщил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин.

С 2020 года порог беспошлинного ввоза интернет-покупок был снижен до 200 евро с 500 евро, предельный вес составляет 31 килограмм. При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 килограмма в части превышения норм необходимо заплатить пошлину в 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм. ФТС в январе-октябре сократила перечисления в бюджет России на 21%

Изменился и порядок взимания пошлины: если раньше она считалась исходя из общего объема покупок в течение месяца, то с 2020 года решением ЕЭК определен порог за одну посылку.

"В 2019 году их было порядка 250 тысяч, в этом году уже 860 тысяч посылок. Естественно возросли и платежи — также почти в два раза, то есть 800 миллионов рублей в прошлом году и до 1,6 миллиарда в этом году", — сказал глава ведомства в эфире телеканала НТВ. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, речь идет о данных за январь-ноябрь 2020 года.

Булавин также отметил, что за 11 месяцев 2020 года объем интернет-торговли стал "заметно меньше" и составил около 214 миллионов посылок.

"С точки зрения таможенного оформления никаких проблем по обработке этих объемов не возникло, поскольку наши информационные системы, которые мы применяем, позволяют обрабатывать до 1,5 миллиона посылок в сутки. Товарных партий мы в год оформляем около 5 миллионов", — добавил он.

"Мы вышли с предложениями, чтобы товары интернет-торговли выделить в некую особую категорию, оформлять их по специально разработанным декларациям, ввести понятие оператора интернет-торговли, который бы поддерживал отношения с интернет-площадками за рубежом, занимался бы таможенным оформлением и отвечал за его достоверность. Кроме того, применить к интернет-торговле такую процедуру, как таможенный склад", — сказал глава ФТС.

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